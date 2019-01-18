29 минут назад
У купели на Центральном пляже выставят аншлаги с предупреждением об опасной воде
На Центральном пляже выставят аншлаги с предупреждением о том, что вода в реке Воронеж не отвечает требованиям микробиологической безопасности, и купание в Крещение может привести к проблемам со здоровьем.
Помимо аншлагов мэрия Липецка информирует горожан об опасности воды через свой официальный сайт. В сообщении будет содержаться рекомендация воздержаться от участия в крещенских купаниях. Но запретить липчанам на свой страх и риск окунуться в воду никто не может.
Несмотря на ограничения, сегодня вечером и ночью у купели будут дежурить медики, спасатели и полиция. Они обеспечат безопасность тех, кто все же решит окунуться в реку Воронеж.
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