Общество

29 минут назад

У купели на Центральном пляже выставят аншлаги с предупреждением об опасной воде

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#крещенские купания #вода #Роспотребнадзор
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У купели на Центральном пляже выставят аншлаги с предупреждением об опасной воде

На Центральном пляже выставят аншлаги с предупреждением о том, что вода в реке Воронеж не отвечает требованиям микробиологической безопасности, и купание в Крещение может привести к проблемам со здоровьем.

Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка. Так мэрия выполнит предписание Роспотребнадзора. Ранее санитарные врачи исследовали воду из мест планируемых крещенских купаний и выдали администрации Липецка предписание - информировать население о качестве воды и ограничить пользование прорубью в районе Центрального пляжа.

Помимо аншлагов мэрия Липецка информирует горожан об опасности воды через свой официальный сайт. В сообщении будет содержаться рекомендация воздержаться от участия в крещенских купаниях. Но запретить липчанам на свой страх и риск окунуться в воду никто не может.

Несмотря на ограничения, сегодня вечером и ночью у купели будут дежурить медики, спасатели и полиция. Они обеспечат безопасность тех, кто все же решит окунуться в реку Воронеж.
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#крещенские купания #вода #Роспотребнадзор
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Комментарии (2)

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1111

11 минут назад
я думаю что это личное дело каждого, тысячелетиями купались и ничего, а тут вдруг впервые таблички...ну боитесь не купайтесь, да и кстати а почему вдруг превышение "болячек" и расследование откуда они взялись....
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цирк

18 минут назад
что могло случится за это время, почему киреев коля прозрел и стал говорить правду
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