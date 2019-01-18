У купели на Центральном пляже выставят аншлаги с предупреждением об опасной воде

На Центральном пляже выставят аншлаги с предупреждением о том, что вода в реке Воронеж не отвечает требованиям микробиологической безопасности, и купание в Крещение может привести к проблемам со здоровьем.





Помимо аншлагов мэрия Липецка информирует горожан об опасности воды через свой официальный сайт. В сообщении будет содержаться рекомендация воздержаться от участия в крещенских купаниях. Но запретить липчанам на свой страх и риск окунуться в воду никто не может.



Несмотря на ограничения, сегодня вечером и ночью у купели будут дежурить медики, спасатели и полиция. Они обеспечат безопасность тех, кто все же решит окунуться в реку Воронеж. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка. Так мэрия выполнит предписание Роспотребнадзора . Ранее санитарные врачи исследовали воду из мест планируемых крещенских купаний и выдали администрации Липецка предписание - информировать население о качестве воды и ограничить пользование прорубью в районе Центрального пляжа.Помимо аншлагов мэрия Липецка информирует горожан об опасности воды через свой официальный сайт. В сообщении будет содержаться рекомендация воздержаться от участия в крещенских купаниях. Но запретить липчанам на свой страх и риск окунуться в воду никто не может.Несмотря на ограничения, сегодня вечером и ночью у купели будут дежурить медики, спасатели и полиция. Они обеспечат безопасность тех, кто все же решит окунуться в реку Воронеж.