В районах Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду

2 февраля плановые ремонтные работы на сетях «РВК-Липецк» будет проводить в районах Сырского Рудника-Коровино – без холодной воды временно останутся жители двух десятков улиц, предупредили в компании.