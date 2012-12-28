Из магазина украли два ящика водки: вор погрузил 40 бутылок в пакеты и уехал на велосипеде
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Общество
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сегодня, 14:41
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В районах Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду
2 февраля плановые ремонтные работы на сетях «РВК-Липецк» будет проводить в районах Сырского Рудника-Коровино – без холодной воды временно останутся жители двух десятков улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
2 февраля плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 отключат электричество в домах №№ 12а, 40 по улице Алмазной.
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