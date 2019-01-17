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Военные не смогут пользоваться соцсетями в течение пяти лет после увольнения

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#социальные сети #военнослужащие
Военные не смогут пользоваться соцсетями в течение пяти лет после увольнения

Военные не смогут пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения. Введенные ранее Минобороны ограничения планируется распространить и на запасников.  

Речь идет в первую очередь о тех, кто служил в частях с секретным режимом или был допущен к гостайне, рассказали «Известиям» несколько информированных источников. 

По мнению экспертов, мера является обоснованной и логичной. В настоящее время действительно существует опасность утечки секретных данных через Сеть. 

Однако решить проблему полностью не удастся, отмечают специалисты. При желании злоумышленники смогут зарегистрироваться под чужим именем или в зарубежных сетях.  

Государству следует обратить внимание на систему безопасности в целом, в том числе ответственнее подбирать сотрудников, работающих с гостайной. 
215
#социальные сети #военнослужащие

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