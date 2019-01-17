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Военные не смогут пользоваться соцсетями в течение пяти лет после увольнения
Военные не смогут пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения. Введенные ранее Минобороны ограничения планируется распространить и на запасников.
По мнению экспертов, мера является обоснованной и логичной. В настоящее время действительно существует опасность утечки секретных данных через Сеть.
Однако решить проблему полностью не удастся, отмечают специалисты. При желании злоумышленники смогут зарегистрироваться под чужим именем или в зарубежных сетях.
Государству следует обратить внимание на систему безопасности в целом, в том числе ответственнее подбирать сотрудников, работающих с гостайной.