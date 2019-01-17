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В университете Франции прогремели взрывы

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#Взрывы во Франции
В университете Франции прогремели взрывы

Серия взрывов произошла в здании университета во французском Лионе.

Несколько взрывов, после которых начался пожар, прогремели в четверг на территории кампуса Университета Лион 1, - сообщает французский телеканал BFM TV.

По первоначальным данным, взорвались три баллона с газом. Происшествие связывают со строительными работами, - передает "Интерфакс".

На кадрах с места события видны клубы густого черного дыма и открытое горение на значительной площади крыши одного из зданий в кампусе. В нем расположены библиотека и биологический факультет, из-за чего первоначально сообщалось о риске химических выбросов из лабораторий. Однако позже поступила информация, что помещения биофака не пострадали.

Данные о пострадавших разнятся. Первоначально речь шла о троих пострадавших, затем сообщалось об одном пострадавшем с легкими травмами. По последним данным BFM TV, три человека отравились продуктами горения.

В связи с происшествием из кампуса эвакуированы люди. Рекомендовано не приближаться к горящему зданию ближе, чем на сто метров.
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#Взрывы во Франции

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