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В университете Франции прогремели взрывы
Серия взрывов произошла в здании университета во французском Лионе.
Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon's campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 17 января 2019 г.
По первоначальным данным, взорвались три баллона с газом. Происшествие связывают со строительными работами, - передает "Интерфакс".
На кадрах с места события видны клубы густого черного дыма и открытое горение на значительной площади крыши одного из зданий в кампусе. В нем расположены библиотека и биологический факультет, из-за чего первоначально сообщалось о риске химических выбросов из лабораторий. Однако позже поступила информация, что помещения биофака не пострадали.
Данные о пострадавших разнятся. Первоначально речь шла о троих пострадавших, затем сообщалось об одном пострадавшем с легкими травмами. По последним данным BFM TV, три человека отравились продуктами горения.
В связи с происшествием из кампуса эвакуированы люди. Рекомендовано не приближаться к горящему зданию ближе, чем на сто метров.