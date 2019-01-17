Общество

13 минут назад

Проспектом Победы торганут уже в феврале

3 312
#проспект Победы
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Проспектом Победы торганут уже в феврале

Стартовая цена реконструкции магистрали от памятника танкистам до автовокзала - 450 млн рублей.

В этом году львиную долю средств от бюджетного миллиарда (Липецк остается членом федеральной программы «Безопасные и качественные дороги») съест проспект Победы. Из-за его большой его протяженности (3,6 км) реконструкция будет проведена в два этапа. В этом году будет реконструирована половина этого линейного объекта - от памятника танкистам до автовокзала. Стартовая цена работ - 450 млн рублей. Заказчиком выступит МКУ «Управление строительства города Липецка».

- Проектом предусматривается улучшение организации дорожного движения для общественного пассажирского транспорта, личного транспорта и пешеходов. Проезжая часть проспекта увеличится с четырех полос движения до шести с будущим расширением проезжей части до трех полос в одну сторону и трех - в другую с выделением крайних под общественный транспорт, - сказал GOROD48 главный строитель мэрии Сергей Косинов.

По словам начальника МКУ «Управление строительства города Липецка», с учетом современных требований безопасности дорожного движения будут углублены остановочные карманы, у которых появятся современные остановочные павильоны. Появятся такие карманы и для стоянок автомобилей. Посадочные площадки автобусных остановок и тротуары обустроят плиткой. Будет выполнено переустройство сетей наружного освещения. В рамках реализации проекта «Чистое небо» предусмотрено заменить воздушные сети на подземный кабель с выходом непосредственно на опоры освещения, как это уже сделано в центре города. Также строители заменят опор освещения на новые с современными светильниками.

- Проектом предусмотрено обустройство прилегающей территории и второстепенных проездов. Вдоль проспекта Победы предусмотрено устройство велосипедных дорожек протяженность два километра, - добавил Сергей Косинов.

При выполнении реконструкции автодороги будет выполнено переустройство и защита сетей, попадающих под расширяющую часть автодороги. Также предусмотрено выполнить замену старых инженерных сетей, построенных в 70-е годы.

Торги на преобразование проспекта Победы пройдут уже в феврале.
3 312
#проспект Победы
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Комментарии (3)

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ALEX

2 минуты назад
гостья, а бордюры????
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330

4 минуты назад
Если на автобусе будет быстрей до работы чем на личном то многие с высокой вероятностью выберут автобус или трамвай а не автомобиле. Тот же НЛМК каждый год расширяют парковки вырубают деревья для парковки работников НЛМК и еще в водят какие-то персональные автобусы для рабочих которые снимаются с городских маршрутов почему бы рабочим НЛМК не ехать как и все на городских автобусах ?!!!!!!!!!
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гостья

5 минут назад
главное здесь слово - ПЛИТКА!!!!!)))) а то уж испугалась, как это без плитки в новом году)))) а после 2х км велосипедисты куда поедут??? и зачем там деревья сажали то??? На ц.рынке остановку перенесли, а там такой срач)))) и очень неудобно ни для пассажиров, ни для автобусов, а на старом месте цыгане с тетками трусами как торговали, так и торгуют, а машинки стали со стоянки выезжать прямо по пешеходному переходу)))) а на Пушкина с Первомайской разве плитку всю уложили??? Ну просто уже смех ,потому что ни одного проекта у администрации города еще путного не было
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