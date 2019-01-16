Юниоры «Липецка» начали гол с победы, благодаря голам в большинстве

Сегодня «надежды липецкого хоккея» раскатали «Тверичей».

Первый матч в календарном 2019 году выступающая в Юниорской хоккейной лиге (ЮХЛ) сборная липецкой ДЮСШ №11 выиграла на своей площадке у «Тверичей» - 3:1.

Липчане сегодня превзошли соперника, занимающего более высокое место в турнирной таблице. Наши юниоры подошли к матчу на 11-й строчке, а гости из Твери – на 7-м. Успех подопечным старейшего липецкого тренера Халима Мингалеева обеспечила игра в неравных составах: две шайбы из трех хозяева льда забросили в большинстве, причем однажды имели на двух игроков больше.

Счет на 6-й минуте открыл Андрей Малых как раз в то время, когда у «Тверичей» один из хоккеистов отбывал двухминутное наказание. Затем на 15-й минуте уже в равных составах отличился Даниил Бондарев.

Следующие заброшенные шайбы зрители увидели лишь в конце третьего периода. До этого на площадке царила борьба, борьба, и еще раз – борьба. «Тверичи», нахватавшие 22 минуты штрафного времени (включая 10-минутное удаление в первом периоде) против 8 у липчан на 53-й минуте остались втроем. Этим и воспользовался Максим Ретюнских, забивший третий гол и снявший все вопросы о победителе.

Гости нашли в себе силы для шайбы престижа, автором которой стал Денис Мишкин.Любопытно, что в этот момент... втроем играли уже липчане.



Уже завтра в «Звездном» подопечные Мингалеева проведут следующий матч – с соседом по турнирной таблице «Полетом» из Рыбинска. Начало матча в 9.30.