38-летняя женщина погибла в обрушившейся из-за снега веранде

15 января в селе Екатериновка Долгоруковского района Липецкой области под тяжестью снега обрушилась веранда жилого дома.

В помещении в этот момент находилась 38-летняя женщина. От полученных травм она погибла.



Сотрудники правоохранительных органов ведут доследственную проверку обстоятельств гибели женщины.



Сильные снегопады продолжаются в Липецкой области с начала зимы.

