Происшествия
33 минуты назад
38-летняя женщина погибла в обрушившейся из-за снега веранде
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15 января в селе Екатериновка Долгоруковского района Липецкой области под тяжестью снега обрушилась веранда жилого дома.
В помещении в этот момент находилась 38-летняя женщина. От полученных травм она погибла.
Сотрудники правоохранительных органов ведут доследственную проверку обстоятельств гибели женщины.
Сильные снегопады продолжаются в Липецкой области с начала зимы.
Сотрудники правоохранительных органов ведут доследственную проверку обстоятельств гибели женщины.
Сильные снегопады продолжаются в Липецкой области с начала зимы.
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