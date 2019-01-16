Происшествия

33 минуты назад

38-летняя женщина погибла в обрушившейся из-за снега веранде

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#снегопад #несчастный случай
38-летняя женщина погибла в обрушившейся из-за снега веранде

15 января в селе Екатериновка Долгоруковского района Липецкой области под тяжестью снега обрушилась веранда жилого дома. 

В помещении в этот момент находилась 38-летняя женщина. От полученных травм она погибла.

Сотрудники правоохранительных органов ведут доследственную проверку обстоятельств гибели женщины.

Сильные снегопады продолжаются в Липецкой области с начала зимы.
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#снегопад #несчастный случай

Комментарии (2)

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гостья

8 минут назад
ну 38 лет!!!! ну она то вроде еще в советские времена жила и может пользоваться лопатой, а не только гуглом, ну где голова то была?
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Нонка

12 минут назад
В небольших частных домах лепят всяко разное -веранда Все нагрузки надо рассчитывать и не лениться очищать наледь Видать веранда была так себе-рухлядь Женщину жаль но деревенская мудрость это никак и на авось -жаль
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