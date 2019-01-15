Разыскиваемая задонскими полицейскими наркосбытчица задержана

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области задержали 27-летнюю жительницу города Воронежа, находящуюся в федеральном розыске за ОМВД России по Задонскому району Липецкой области.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».



Полицейские получили оперативную информацию о том, что задержанная осуществляла незаконную перевозку наркотических средств из города Воронеж в город Липецк, где передавала их для дальнейшего сбыта.



Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Согласно действующим нормам уголовного законодательства Российской Федерации, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

