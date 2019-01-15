Общество
9 минут назад
В Задонске появятся cкейт-парк и workout-площадка
Им найдут место в городском парке.
Администрация Задонска ищет специалистов на проектные работы по благоустройству городского парка. Эксперты должны обследовать 4,9 Га и найти места для размещения новых объектов. За эту работу администрация Задонска готова заплатить до 383 000 рублей.
Новшества для городского парка — это, по большей части, объекты спортивной инфраструктуры. Так, в зоне отдыха должны появиться велодорожки, баскетбольная площадка, cкейт-парк и workout-площадка. Это продолжение работы по благоустройству парка с учетом запросов местных жителей. Поклонников экстрим-спорта в Задонске достаточно. На центральной городской площади, у фонтана, можно встретить и скейтеров, и велосипедистов. Пешеходы уворачиваются от юных лихачей, а сами спортсмены рискуют испортить благоустройство и пораниться о плитку. Чтобы сохранить и здоровье детей, и благоустройство, было решено отдать под экстрим-парк район у ледового дворца.
Вместе со спортивной инфраструктурой проектировщики разработают схему устройства пешеходных дорожек из цветной плитки, продумают озеленение и систему энергоэффективного сбережения, найдут места для как минимум трех мобильных беседок, биотуалетов, парковки, а также скамеек и урн. Все эти объекты должны разместиться компактно. Итогом работы станет схема разбивки парка и смета на работы. Они должны быть готовы, при успешном проведении тендера, до весны.
Новшества для городского парка — это, по большей части, объекты спортивной инфраструктуры. Так, в зоне отдыха должны появиться велодорожки, баскетбольная площадка, cкейт-парк и workout-площадка. Это продолжение работы по благоустройству парка с учетом запросов местных жителей. Поклонников экстрим-спорта в Задонске достаточно. На центральной городской площади, у фонтана, можно встретить и скейтеров, и велосипедистов. Пешеходы уворачиваются от юных лихачей, а сами спортсмены рискуют испортить благоустройство и пораниться о плитку. Чтобы сохранить и здоровье детей, и благоустройство, было решено отдать под экстрим-парк район у ледового дворца.
Вместе со спортивной инфраструктурой проектировщики разработают схему устройства пешеходных дорожек из цветной плитки, продумают озеленение и систему энергоэффективного сбережения, найдут места для как минимум трех мобильных беседок, биотуалетов, парковки, а также скамеек и урн. Все эти объекты должны разместиться компактно. Итогом работы станет схема разбивки парка и смета на работы. Они должны быть готовы, при успешном проведении тендера, до весны.
Кума