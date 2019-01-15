Общество

9 минут назад

В Задонске появятся cкейт-парк и workout-площадка

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#благоустройство #парк #тендер
В Задонске появятся cкейт-парк и workout-площадка

Им найдут место в городском парке.

Администрация Задонска ищет специалистов на проектные работы по благоустройству городского парка. Эксперты должны обследовать 4,9 Га и найти места для размещения новых объектов. За эту работу администрация Задонска готова заплатить до 383 000 рублей.

Новшества для городского парка — это, по большей части, объекты спортивной инфраструктуры. Так, в зоне отдыха должны появиться велодорожки, баскетбольная площадка, cкейт-парк и workout-площадка. Это продолжение работы по благоустройству парка с учетом запросов местных жителей. Поклонников экстрим-спорта в Задонске достаточно. На центральной городской площади, у фонтана, можно встретить и скейтеров, и велосипедистов. Пешеходы уворачиваются от юных лихачей, а сами спортсмены рискуют испортить благоустройство и пораниться о плитку. Чтобы сохранить и здоровье детей, и благоустройство, было решено отдать под экстрим-парк район у ледового дворца.

Вместе со спортивной инфраструктурой проектировщики разработают схему устройства пешеходных дорожек из цветной плитки, продумают озеленение и систему энергоэффективного сбережения, найдут места для как минимум трех мобильных беседок, биотуалетов, парковки, а также скамеек и урн. Все эти объекты должны разместиться компактно. Итогом работы станет схема разбивки парка и смета на работы. Они должны быть готовы, при успешном проведении тендера, до весны.
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#благоустройство #парк #тендер

Комментарии (1)

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Кума

1 минуту назад
А в Липецке говномерзасрал все площадки, зато бобла с этих нововведений собрал на три поколения вперед!
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