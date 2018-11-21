Вице-мэр ждет звонков от любителей экстрима

Администрация Задонска просит совета у любителей скейта и BMX.

Заместитель главы администрации Задонска Дмитрий Бублик ждет звонков от поклонников экстрим-спорта. В Задонске у городского парка, на берегу Дона, намерены сделать зону для любителей скейта и BMX, но за что сперва хвататься — городские власти не знают.



- Мы хотим, чтобы экстрим-парк не стал бесполезной тратой времени и средств, а принес пользу любителям спорта. Мне 35 лет, я мало разбираюсь в тонкостях этого молодежного, даже юношеского, спорта. Поэтому хочу встретиться с теми, для кого мы будет строить парк — любителями экстрим-спорта. Чтобы они подсказали, что именно нужно поставить на площадке, как лучше организовать зону. Делаем же для людей, а не для галочки. Значит, надо, чтобы парк был полезен, а не простаивал, - уверен Дмитрий Бублик.



Поклонников экстрим-спорта в Задонске достаточно. На центральной городской площади, у фонтана, можно встретить и скейтеров, и велосипедистов. Пешеходы уворачиваются от юных лихачей, а сами спортсмены рискуют испортить благоустройство и пораниться о плитку. Чтобы сохранить и здоровье детей, и благоустройство, было решено отдать под экстрим-парк район у ледового дворца.



Администрация Задонска уже расчистила там территорию, распланировала зоны для волейбольной и баскетбольной площадок, прочертила велодорожку. После встречи с молодежью, станет ясен примерный объем затрат для создания экстрим-парка. Его планируют построить уже в 2019 году. А пока в мэрии Задонска ждут звонков от всех, кто «в теме». Контактный телефон: 8 950 808 31 69 (Дмитрий Николаевич).



