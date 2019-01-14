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Чемпионат по всестилевому каратэ в фотографиях (ФОТО)

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#Каратэ #всестилевое каратэ
Чемпионат по всестилевому каратэ в фотографиях (ФОТО)

На татами вышли 275 бойцов, а сильнейшими стали ельчане.

Подведены итоги открытых чемпионата и первенства Липецкой области по всестилевому каратэ.

Эти соревнования в ФОК «Воргол» Елецкого района стали первыми в нашем региона в 2019 году среди представителей единоборств. Как рассказал GOROD48 президент липецкой областной федерации всестилевого каратэ Владимир Бедоян, соревнования собрали275 бойцов, представлявших 15 клубов. В гости к нашим каратистам приехали две команды из Москвы, представители Воронежа, Твери, Иваново.

1-е общекомандное место заняли каратисты Ельца, второе – сборная Липецка, третье – грязинский клуб «Катана».

Организаторы соревнований предоставили GOROD48 подборку фотографий с турнира.

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Участников напутствовал член сборной России Андрей Козлов (третий слева). С микрофоном - Владимир Бедоян.

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Показательные выступления перед началом боев.

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С приветственным словом к участникам обратилась... Снегурочка.

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#Каратэ #всестилевое каратэ

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