В Липецкой области проходит Крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Избавление от бед»

Крестный ход продлится полтора месяца и охватит все районы



По благословению Митрополита Липецкого и Задонского Никона в храмы Липецкой епархии прибывает чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед», явленная в селе Ташла Самарской губернии 21 октября 1917 года, за несколько дней до большевистского переворота. Икону и ковчег с мощами святых угодников Божиих сопровождает конвой казаков, которые крестным ходом несут её по всей России уже более пяти лет, сообщает Липецкая митрополия.

За это время пройдены Самарская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская, Нижегородская, Ярославская, Рязанская, Тульская, Орловская области, Республики Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Удмуртская республика, Республика Башкортостан, Пермский край, Волгодонская, Муромская, Чистопольская епархии и другие (более 35 епархий).

Практически во всех храмах и молельных домах, во всех удаленных приходах по маршруту следования крестного пути были отслужены молебны Пресвятой Владычице пред иконой Ее «Избавительница от бед».

Крестоходцы так же посещают воинские части, исправительные учреждения, школы, больницы, детские дома, дома престарелых.

В период с 11 января и по 24 февраля жителям Липецкого края представляется возможность принять участие в крестном ходе с чудотворной иконой Божией Матери и ковчегом мощей святых угодников Божиих.

В Липецке икона и Крестный ход будут прибывать 25 января в 10-00 в поселке Матырский, в храм Кирилла и Мефодия.

12 февраля в 16-00 церкви Митрофана Воронежского и Тихона Задонского.

Также в феврале Крестный ход с иконой посетит:

14.02 четверг 13-00 г. Липецк, Храм Алексия, человека Божия.

14.02 четверг 15-00 г. Липецк. Церковь Серафима Саровского.

15.02 пятница 12-00 г. Липецк. Церковь Татианы

15.02 пятница 14-00 г. Липецк. Храм сщмч. Уара Липецкого.

15.02 пятница 16-00 г. Липецк. Церковь Всех Святых, в земле Российской просиявших.

16.02 суббота 11-30 г. Липецк. Церковь Спаса Преображения.

16.02 суббота 14-00 г. Липецк. Церковь Николая Чудотворца.

16.02 суббота 16-30 г. Липецк. Церковь Владимира равноапостольного

17.02 воскресенье 12-00 г. Липецк. Храм Петра и Павла. Крестный ход до Собора.

17.02 воскресенье 14-00 г. Липецк. Кафедральный собор Рождества Христова.

18.02 понедельник 11-00 г. Липецк. Церковь Евдокии. Молебен, акафист.

18.02 понедельник 14-00 г. Липецк. Церковь Рождества Христова.

18.02 понедельник 16-30 г. Липецк. Успенский Липецкий монастырь.

19.02 вторник 08-00 г. Липецк. Церковь Троицы Живоначальной.