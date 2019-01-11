Ловкость рук — и вот вам мошенничество

Покупатель обманул продавца магазина.

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В редакцию GOROD48 обратился пострадавший от мошенничества предприниматель Сергей. В магазин мужчины на улице Папина (торговля праздничной атрибутикой) наведался нечестный покупатель.



- Вечером 9 января за кассой стояла моя мама. В магазин зашел седовласый мужчина в очках. Покупатель сразу сказал, что он не местный, но ему срочно нужно купить что-то в подарок. Хотя в нашем ассортименте и нет таких товаров, но мужчина решил прицениться к товарам. В итоге выбрал свадебные бокалы, - рассказывает Сергей. - Он вытащил из кармана портмоне с целой пачкой купюр и протянул моей маме 5 000 рублей. Она собрала сдачу в 4 500 рублей. Покупатель не стал уходить, а, наоборот, принялся кружить по магазину, якобы выбирая еще что-то. В итоге мужчина потребовал отменить покупку бокалов и вернуть ему 5 000 рублей. Обмен деньгами попал на запись камеры, и там четко видно, что мужчина незаметно убирает в карман часть сдачи. Он сказал, что сейчас пойдет посоветоваться с сестрой, которая ждала на улице, и вышел. По уличным камерам видно, что мужчина опрометью побежал к автомобилю. Тот сразу уехал. В итоге он обманул магазин на 2 600 рублей.



У Сергея мало надежды на то, что преступника найдут. Обычно подобным мошенничеством занимаются «гастролеры». Предприниматель надеется, что его обращение в прессу убережет другие магазины от мошенника.