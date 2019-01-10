Общество

сегодня, 14:13

«Дорожный пристав» бьет рекорды по розыску должников

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#Дорожный пристав #приставы #УФССП #долги
«Дорожный пристав» бьет рекорды по розыску должников

Проехать мимо этой системы практически нереально.

Скрываться от долгов становится все сложнее, свидетельством чему результаты работы сравнительно новой системы «Дорожный пристав».

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, в одном только Долгоруковском районе эта система в прошлом году позволила разыскать и арестовать 81 автомобиль.

Система работает уже два года. «Дорожный пристав» на расстоянии считывает номер автомобиля и моментально проверяет его по базе данных должников. Если за владельцем чистился недоимка, то машину останавливают сотрудники ГИБДД, а судебные приставы проводят весь дальнейший комплекс процедур.

По данным ведомства, использование «Дорожного пристава» в Долгоруковском районе в 2018 году позволило арестовать 81 авто, 8 единиц личного имущества (смартфоны, видеорегистраторы и т.д.) и взыскать с должников 1 миллион 940 тысяч рублей.

Еще более впечатляющими выглядят успехи «Дорожного пристава» в областном центре. Так, в декабре прошлого года с его помощью сотрудники УФССП в Липецке за один день арестовали 13 автомобилей на общую сумму 6 миллионов рублей.

Фото twitter.com/ufssprus71.


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#Дорожный пристав #приставы #УФССП #долги

Комментарии (8)

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нквд

5 минут назад
Только так дятлов и надо лечить
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Липчанин

9 минут назад
Если по совести,то все правильно!!
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ЖОРА

9 минут назад
ЭТО САМАЯ БЕСПОЛЕЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В РОССИИ ЛОДЫРИ И БЕЗДЕЛЬНИКИ
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Липчанин

20 минут назад
Это просто развод лохов, которые не знают своих прав. Пара жалоб в суд, пара выговоров и все, отмундиалились и гайцы и приставы!
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Приставам

сегодня, 14:52
Все это не законно люди прочитайте в интернете там все прописано как должны действовать в таких ситуациях. Приставы не разводите людей.
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(+

сегодня, 14:38
777, позорище. Ну заведи ты счёт на ребёнка и перечисляй ему. Зато на проституток грязных и попойку это всегда деньги есть.
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Валек

сегодня, 14:32
Все нужно пешком ходить
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Викторм

сегодня, 14:28
Учтем.
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