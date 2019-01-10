«Дорожный пристав» бьет рекорды по розыску должников

Проехать мимо этой системы практически нереально.

Скрываться от долгов становится все сложнее, свидетельством чему результаты работы сравнительно новой системы «Дорожный пристав».

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, в одном только Долгоруковском районе эта система в прошлом году позволила разыскать и арестовать 81 автомобиль.

Система работает уже два года. «Дорожный пристав» на расстоянии считывает номер автомобиля и моментально проверяет его по базе данных должников. Если за владельцем чистился недоимка, то машину останавливают сотрудники ГИБДД, а судебные приставы проводят весь дальнейший комплекс процедур.

По данным ведомства, использование «Дорожного пристава» в Долгоруковском районе в 2018 году позволило арестовать 81 авто, 8 единиц личного имущества (смартфоны, видеорегистраторы и т.д.) и взыскать с должников 1 миллион 940 тысяч рублей.

Еще более впечатляющими выглядят успехи «Дорожного пристава» в областном центре. Так, в декабре прошлого года с его помощью сотрудники УФССП в Липецке за один день арестовали 13 автомобилей на общую сумму 6 миллионов рублей.



Фото twitter.com/ufssprus71.

