Липчане опять жалуются на огромные сосульки (ФОТО)

«Сталактиты» достигают в длину нескольких метров.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин Александр Черкасов, который прислал фотографии огромных сосулек, нависших над головами жителей в 9-м и 1-м микрорайонах. Отдельные ледяные глыбы достигают в длину до метра и рискуют причинить немало бед, сорвавшись вниз.

- Ведем ребенка в школу, а сами постоянно смотрим наверх - как бы не попасть дол ледопад, - написал в своем сообщении липчанин.







Сейчас в связи с недавним снегопадом неблагоприятная ситуация по сосулькам возникла во многих частях Липецка - в частности на улицах Гагарина, Липовской, Семашко.







Дом на улице Семашко, 25 украсил ледяной «сталактит», длиною до 2-х метров.

Напомним, что сосульки из года в год являются бичом липецкой «коммуналки». Не все управляющие компании охотно чистят крыши, но при этом прокуратура уже не раз предупреждала, что именно «управляшки» будут нести ответственность в случае, если упавшая сосулька причинить вред здоровью или имуществу человека.





