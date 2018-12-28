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Липчане опять жалуются на огромные сосульки (ФОТО)

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#Сосульки #опасность
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Липчане опять жалуются на огромные сосульки (ФОТО)

«Сталактиты» достигают в длину нескольких метров.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин Александр Черкасов, который прислал фотографии огромных сосулек, нависших над головами жителей в 9-м и 1-м микрорайонах. Отдельные ледяные глыбы достигают в длину до метра и рискуют причинить немало бед, сорвавшись вниз.

- Ведем ребенка в школу, а сами постоянно смотрим наверх - как бы не попасть дол ледопад, - написал в своем сообщении липчанин.

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Сейчас в связи с недавним снегопадом неблагоприятная ситуация по сосулькам возникла во многих частях Липецка - в частности на улицах Гагарина, Липовской, Семашко.

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Дом на улице Семашко, 25 украсил ледяной «сталактит», длиною до 2-х метров.

Напомним, что сосульки из года в год являются бичом липецкой «коммуналки». Не все управляющие компании охотно чистят крыши, но при этом прокуратура уже не раз предупреждала, что именно «управляшки» будут нести ответственность в случае, если упавшая сосулька причинить вред здоровью или имуществу человека.

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#Сосульки #опасность
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Комментарии (4)

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Игорь

24 минуты назад
Блин. Долбаный Т9.
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Игорь

25 минут назад
НЛМК весь в сосульках, а вместо того чтобы их сбивать тротуары ленточками перегородили. Или иди на свой страх и риск под сосульками или по проезжей части. В общем чем лечить понос давайте лучше дому заштопаем.
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злой жилец

34 минуты назад
УК Парус только после десятой заявки сбила сосульки! Килограммов двадцать теперь лежит возле подъезда!
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токенс

55 минут назад
Ул Детская 17 сосульки вообще ужас!
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