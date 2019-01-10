В липецких киосках продолжают продавать пиво

Запрет действует уже 6 лет, но нарушений меньше не становится.

Высокие штрафы не пугают владельцев киосков, и они продолжают в нарушение закона торговать алкогольной продукцией.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, очередной случай продажи пива в нестационарном торговом объекте был зафиксирован на улице Мичурина.

Против нарушителей возбуждено дело об административном правонарушении, которое предусматривает наказание для физических лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для физических - от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что в начале нынешнего года это уже не первый установленный случай, когда в киосках торгуют спиртным. Между тем в Липецкой области продажу алкоголя в нестационарных объектах запретили еще в 2013 году.

В ходе «антиалкогольного рейда» были выявлены и другие нарушения. Так, кафе на улицах Юбилейной и Жуковского попались на продаже пива без вскрытия тары, т.е. на вынос, на что у него нет лицензии. Здесь нарушителям тоже грозит штраф до 300 тысяч рублей.