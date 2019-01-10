Общество

40 минут назад

В липецких киосках продолжают продавать пиво

6 318
#Алкоголь #незаконный оборот #управление потребительского рынка
В липецких киосках продолжают продавать пиво

Запрет действует уже 6 лет, но нарушений меньше не становится.

Высокие штрафы не пугают владельцев киосков, и они продолжают в нарушение закона торговать алкогольной продукцией.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, очередной случай продажи пива в нестационарном торговом объекте был зафиксирован на улице Мичурина.

Против нарушителей возбуждено дело об административном правонарушении, которое предусматривает наказание для физических лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для физических - от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что в начале нынешнего года это уже не первый установленный случай, когда в киосках торгуют спиртным. Между тем в Липецкой области продажу алкоголя в нестационарных объектах запретили еще в 2013 году.

В ходе «антиалкогольного рейда» были выявлены и другие нарушения. Так, кафе на улицах Юбилейной и Жуковского попались на продаже пива без вскрытия тары, т.е. на вынос, на что у него нет лицензии. Здесь нарушителям тоже грозит штраф до 300 тысяч рублей.

6 318
#Алкоголь #незаконный оборот #управление потребительского рынка

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

3 минуты назад
Пивнухи на каждом шагу ,даже в жилых домах,деньги не пахнут
ответить

Липецкий

4 минуты назад
Так вы * .ну со своими ЗАКОНАМИ ЦЕНАМИ. А КОГДА СУ.КА ЦЕНЫ БУДУТ НА МЕСТЕ А ЗАРПЛАТЫ РАСТИ. ЧТО ТАКИЕ ЗАКОНЫ НЕ ПРИДУМАЕТЕ. А как война или ывоюй ЗА ЧТО О ЗА КОГО.
ответить

Максим

5 минут назад
В связи с Новым Годом, набираем новую команду. Ищем ответственных людей, готовых серъезно и плотно работать. Делаем заливы на карты. Основные банки с которыми работаем: Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф, ВТБ, Райффайзенбанк, Приватбанк, Аваль и ряд других. Схема работы - 33% нам, 66% вам. Минимальный оборот в день 51к руб. Внесли в Гарант 17к, получите 51к, внесли 20к, получите 60к, внесли 50к, получите 150к и так далее... За подробной инфой сюда - ► w͏w͏w.xxmo͏ney.me ◄ Количество мест ограничено!!!
ответить

НЕ ПАТРИОТ

6 минут назад
... Там ещё и водку продают)))
ответить

Гость

8 минут назад
А в КБ законный оборот этой отравы!!! На каждом углу!!!!
ответить

сыч

25 минут назад
ну и пусть продают,кому они мешают
ответить

Еще в рубрике

Спасатели предупреждают о сильном снегопаде
#снегопад
2
Спасатели предупреждают о сильном снегопаде

16 минут назад

Общество
Студенты запустили культурный проект о Липецке
#проект #наследие
2
Студенты запустили культурный проект о Липецке

39 минут назад

Общество
Среди совершивших преступления 15,4% - женщины
#демография #преступность
8
Среди совершивших преступления 15,4% - женщины

сегодня, 11:12

Общество
В липецких школах стартуют Олимпиады
#школа #образование
11
В липецких школах стартуют Олимпиады

сегодня, 10:08

Общество
В работе резидента ОЭЗ «Липецк» нашли нарушения
#проверка #нарушение #безопасность
10
В работе резидента ОЭЗ «Липецк» нашли нарушения

сегодня, 09:49

Общество
В Липецкой области выросли цены на электрички
#тариф #проезд
10
В Липецкой области выросли цены на электрички

сегодня, 09:39

Общество