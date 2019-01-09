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Рейтинг Игоря Артамонова немного подрос

17 1064
#рейтинг #Артамонов
1
Рейтинг Игоря Артамонова немного подрос

С 57-го места в рейтинге АПЭК он опустился, что фактически означает поднялся - на 56-е

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило декабрьский рейтинг влияния глав российских регионов.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2018 года в нем приняли участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

"Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?" - спросили исследователи экспертов.

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).

В итоге, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в декабре занял 56 место. Месяцем ранее он занимал 57-е место.

17 1064
#рейтинг #Артамонов
1

Комментарии (17)

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Справедливый

57 секунд назад
Вот наше счастливое будущее-Купечество - Лаврентьев, Уваркина/Латышев, Павлов, Тучков, Коротких. . «Гвардейцы» Кардинала» - Власов, Белокопытова, итд.
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За что они город 48

3 минуты назад
Мотя, награждать то будут? Они из тут расскрывают, не дают им воровать как бы они хотели-освещают темы. Насущие. Город 48-эти граждане у власти проклинают 48 раз в день.
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Вадя

8 минут назад
Лучше бы работой обеспечили а не рейтинги поднимали.Цены бешеные,налоги ужасные,ЖКХ,бензин,продукты взлетели.Очень хорошо стало жить.Катки платные а бесплатные обещали залить так и забили большой болт на все.Только говорящая голова по воскресеньям поет как у нас хорошо.
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Мотя

10 минут назад
Награждены 60 сотрудников карманных СМИ. 60! И опять ни одного награжденного с любмейшего портала Город48. Оно и понятно, будешь власти лизать и подлизывать- будут тебе и награды. А за правду не награждают! Правда- она режет глаза! Вон, директор издатдома Игнатов, с Московской, 83, прикарманил 250 000 из гранта Медведева для детской газеты, и ничего- возглавляет журналистов области. И ни один не отказался брать грамоту из его нечистых рук
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Местный

16 минут назад
Выросло у него... Он в город поиграться пришёл. А наш народ за «конфетку» готов голоса за него отдавать. Липчане, очнитесь! Этот чудик и впрям сокращает госаппарат, но сокращения эти рядовые работники, уборщицы, инженеры. У который зп 8-18 тысяч.
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Плевать

19 минут назад
ЕЖИК, щекочет крайнюю плоть...как у медвежёнка?
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ЕЖИК

22 минуты назад
То ли травка выросла, то ли пипи...ка подросла?
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Плевать

23 минуты назад
А кто есть ху Артамонов?
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Игорь Георгиевич

30 минут назад
Разгоните мэрию! И рейтинг ваш взлетит до небес. А если ещё будет с посадками ответственных лиц-за то что сейчас твориться в городе. Вы будете первым. Народ проголосует, потому что нет сил с этими дб-ми.
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Липчанка

34 минуты назад
Лучше бы зарплаты поднялись, а не его рейтинг.
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