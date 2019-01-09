Рейтинг Игоря Артамонова немного подрос

С 57-го места в рейтинге АПЭК он опустился, что фактически означает поднялся - на 56-е

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило декабрьский рейтинг влияния глав российских регионов.



Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2018 года в нем приняли участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.



"Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?" - спросили исследователи экспертов.



Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).



Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).



В итоге, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в декабре занял 56 место. Месяцем ранее он занимал 57-е место.



