Происшествия

сегодня, 17:24

Автолавка с продуктами застряла на заснеженной сельской дороге

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#село #дороги
Автолавка с продуктами застряла на заснеженной сельской дороге
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики, сегодня в Становлянском районе в деревне Ключики Островского сельсовета из-за снегопада и плохой видимости на дороге застряла автолавка с продуктами первой необходимости перед въездом в деревню. 

Дежурному по управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области пришлось решать вопрос с буксировкой машины и доставкой продуктов селянам с администрацией Становлянского района.


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#село #дороги

Комментарии (3)

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чиновники Обладминистрации

24 секунды назад
становлянские колхозники сегодня обедать не будут
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Джек

29 минут назад
Страна не дикая а много людей работаю не на своем месте зачем чистить снег это можно не чистить а вот диз топливо спишут вот тебе и Россия а были те года расстреляли
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гость

53 минуты назад
Двадцать первый век в мире, а мы живем как в четырнадцатом.
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