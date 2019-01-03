Автолавка с продуктами застряла на заснеженной сельской дороге

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики, сегодня в Становлянском районе в деревне Ключики Островского сельсовета из-за снегопада и плохой видимости на дороге застряла автолавка с продуктами первой необходимости перед въездом в деревню.



Дежурному по управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области пришлось решать вопрос с буксировкой машины и доставкой продуктов селянам с администрацией Становлянского района.





