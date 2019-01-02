В Липецке из дома украли деньги и мобильный телефон

Кражу совершил ранее судимый гражданин

В УМВД России по Липецку обратился 27-летний житель Липецка с заявлением о том, что неизвестные путем свободного доступа проникли в его дом по ул. Фабричной и совершили кражу сотового и денег в сумме 5000 рублей.

Сотрудникам уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен ранее судимый 27-летний житель областного центра. Возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.