сегодня, 10:20
В Липецке из дома украли деньги и мобильный телефон
Кражу совершил ранее судимый гражданин
В УМВД России по Липецку обратился 27-летний житель Липецка с заявлением о том, что неизвестные путем свободного доступа проникли в его дом по ул. Фабричной и совершили кражу сотового и денег в сумме 5000 рублей.
Сотрудникам уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен ранее судимый 27-летний житель областного центра. Возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.