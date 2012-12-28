Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Сегодня в Липецке: Моцарт и Цой живы, кому выплатили годовую премию, четверть липчан согласны на зарплату в конвертах
Здоровье
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52 минуты назад
Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти
За неделю она выросла на 10%.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 10% выше уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 21,8%.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 66% всех случаев.
Сейчас циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, а также негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 40 человек, что на 18% выше уровня предыдущей недели.
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