Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти

За неделю она выросла на 10%.

С 20 по 26 января в Липецкой области ОРВИ заболели 4 827 человек, в том числе 31 заразился гриппом.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 10% выше уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 21,8%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 66% всех случаев.Сейчас циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, а также негриппозные респираторные вирусы.Коронавирусом за неделю заболели 40 человек, что на 18% выше уровня предыдущей недели.