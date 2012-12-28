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Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти
Здоровье
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Здоровье
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52 минуты назад

Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти

За неделю она выросла на 10%.

С 20 по 26 января в Липецкой области ОРВИ заболели 4 827 человек, в том числе 31 заразился гриппом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 10% выше уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 21,8%.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 66% всех случаев.

Сейчас циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, а также негриппозные респираторные вирусы.

Коронавирусом за неделю заболели 40 человек, что на 18% выше уровня предыдущей недели.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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