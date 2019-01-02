Общество

сегодня, 10:07

«Ашан» оштрафовали за нарушения на кухне

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#штраф #нарушение
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«Ашан» оштрафовали за нарушения на кухне

В производственных помещениях пересекались пути сырья и готовой продукции.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел обращение Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям в адрес ООО «Ашан». Представители ведомства указали на то, что магазин допустил административное правонарушение. 

Как указано в материалах суда, внеплановая проверка была проведена 9 октября в «Ашане» на улице Белана. Проверяющие установили факт пересечения потоков сырья и готовой продукции. Так, готовый фарш уходил на прилавок через помещение, где лежало сырое мясо. Проверяющие нашли нарушение внутренней инструкции. Например, фарш должны были каждый день готовить с 9:00 до 9:45, но на прилавке товар стоял с иными выходными данными. Датой выработки было указано 10:10. Кроме того, были обнаружены сколы на плитке пола мясного цеха. Это, как считают проверяющие, не позволяет качественно проводить мойку и дезинфекцию помещений. С учётом выявленных нарушений инспектор составил на «Ашан» протокол по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение технических регламентов». 

Суд признал «Ашан» виновным в правонарушении и наложил на организацию штраф в 100 000 рублей.

1 858
#штраф #нарушение
1

Комментарии (1)

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Animal planet.

36 минут назад
Ещё в Ашане тухлятину продают,я там рубец варёный купил для собаки,уже на кассе пробил,потом решил понюхать,а он вонючий,тухлый. Я его назад сдал на стойку информации. И сказал чтобы его вообще убрали с продажи.
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