5 липецких фестивалей признаны лучшими событиями 2019 года

Их будут активно продвигать в будущем году.

По результатам экспертного отбора пять фестивалей Липецкой области включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России, сообщает региональный центр событийного туризма. В этом году на соискание статуса Национальное событие года было подано 2500 заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место. Статуса «Лучшее событие года 2019» удостоены: международный фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг», межрегиональный фестиваль курортной жизни «Липские воды», фестиваль-погружение «Тайны усадьбы», гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье», межрегиональный событийный туристский фестиваль «Антоновские яблоки». События получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com. «Лучшие события» не только публикуются на официальном портале и в социальных сетях, но и распространяются по участникам рынка: туристско-информационные центры, турфирмы, отели, а также национальные туристские офисы Visit Russia за рубежом. Национальный календарь событий EventsInRussia.com - федеральный проект о туристических событиях России. Ежегодно по результатам работы экспертной комиссии отбирается ТОП-200 лучших событий года. Оценка производится по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие.