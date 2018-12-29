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5 липецких фестивалей признаны лучшими событиями 2019 года

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#фестиваль #туризм
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5 липецких фестивалей признаны лучшими событиями 2019 года

Их будут активно продвигать в будущем году.

По результатам экспертного отбора пять фестивалей Липецкой области включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России, сообщает региональный центр событийного туризма. В этом году на соискание статуса Национальное событие года было подано 2500 заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место. Статуса «Лучшее событие года 2019» удостоены: международный фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг», межрегиональный фестиваль курортной жизни «Липские воды», фестиваль-погружение «Тайны усадьбы», гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье», межрегиональный событийный туристский фестиваль «Антоновские яблоки». События получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com. «Лучшие события» не только публикуются на официальном портале и в социальных сетях, но и распространяются по участникам рынка: туристско-информационные центры, турфирмы, отели, а также национальные туристские офисы Visit Russia за рубежом. Национальный календарь событий EventsInRussia.com - федеральный проект о туристических событиях России. Ежегодно по результатам работы экспертной комиссии отбирается ТОП-200 лучших событий года. Оценка производится по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие.
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#фестиваль #туризм
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Комментарии (2)

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30 минут назад
Сергей надо читать всё, а не через строчку, ...на соискание статуса было подано заявок.... события получат. Это планы на 2019 год, а не машина времени.
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Serg

43 минуты назад
Машина времени в действии - в 2019 году признаны лучшими.....
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