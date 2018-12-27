Из десяти лучших спортсменов Липецкой области четверо - стрелки

Представители стендовой стрельбы обильно представлены и в десятке лучших тренеров.

В администрации Липецкой области сегодня прошла церемония подведения итогов спортивного года, на которой по традиции назвали десятку лучших спортсменов.

Отметим, что спортсменов выбирают без разделения на первое, второе и остальные места и перечисляют в алфавитном порядке. Впрочем, даже такой вид списка позволяет судить о том, какие виды развиты в Липецкой области лучше. Так, в десятке лучших спортсменов вновь больше всех представителей стендовой стрельбы - четыре человека, а в десятке лучших тренеров от стендовиков и клуба «Липецкий Металлург - три человека.

Добавим, что награды вручали вице-губернатор Липецкой области, курирующий спорт, Юрий Таран, а также и.о. начальника областного управления по физкультуре и спорту Наталья Колесникова. Прежний руководитель управления Владимир Дементьев тоже нашел свое место в зале сразу за «первыми лицами»: теперь он директор областной комплексной адаптивной школы, т.е. отвечает за инвалидный спорт региона.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ

Антон Астахов (стендовая стрельба, бронзовый призёр чемпионата мира)(На фото)



Татьяна Барсук (стендовая стрельба, чемпионка России)

Елизавета Корниенко (гребной спорт, чемпионка России)

Елена Коробкина (лёгкая атлетика, чемпионка России)

Анастасия Крапивина (плавание, чемпионка России)

Артем Некрасов (стендовая стрельба, серебряный призёр чемпионата Европы)

Денис Огарков (легкая атлетика, чемпион России)

Екатерина Севостьянова (гребной спорт, чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата мира)

Максим Смыков (стендовая стрельба, чемпион России)

Вера Собетова (гребля на байдарках, серебряный призёр чемпионата Европы)

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ СПОРТСМЕНЫ

Павел Бахаев (гребной спорт, победитель первенства Европы)

Михаил Бочарников (плавание, серебряный призёр первенства Европы)

Олег Дудко (гребной спорт, победитель первенства Европы)

Дмитрий Исаев (стендовая стрельба, победитель первенства Европы)

Иван Кладов (гребной спорт, победитель первенства Европы)

Алексей Лопатин (гребной спорт, победитель первенства Европы)

Виктория Овчинникова (тхэквондо, бронзовый призёр первенства Европы)

Дарья Семьянова (стендовая стрельба, победительница первенства Европы, бронзовый призёр первенства мира)

Александр Сербенюк (гребной спорт, победитель первенства Европы)

Елена Шапурова (гребной спорт, победительница первенства Европы)

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ НЕОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ

Иван Агафонов (самбо, победитель первенства мира)

Марина Гацайниева (борьба на поясах, чемпионка мира)

Рауф Мамедов (кикбоксинг, победитель первенства мира)

Анна Михайлова (панкратион, чемпионка мира)

Александр Соколов (рукопашный бой, победитель первенства мира)

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ-ПАРАЛИМПИЙЦЫ

Алёна Бахаева (лёгкая атлетика, чемпионка России)

Ольга Петрищева (лёгкая атлетика, победительница первенства Европы)

Анна Пискунова (лёгкая атлетика, гребной спорт, чемпионка России)

Марина Чижова (настольный теннис, серебряный призёр чемпионата России)

Павел Шматов (спортивное ориентирование, бронзовый призёр чемпионата мира)

ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ

Ольга Батурина (стендовая стрельба)

Елена Воронова (гребной спорт)

Игорь Воротынцев (панкратион)

Елена Дудник (стендовая стрельба)

Евгений Корнаухов (легкая атлетика/паралимпийский спорт)

Ирина Кравчук (стендовая стрельба)

Оксана Кравчук (плавание)

Владимир Сдвижков (тхэквондо)

Валерий Собетов (гребля на байдарках)

Владимир Чуйков (гребной спорт)