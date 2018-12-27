Липецк и Калининград свяжет авиарейс

Запуск рейса запланирован на февраль.

Со 2 февраля калининградский аэропорт «Храброво» запускает рейсы в Липецк. Как сообщает пресс-служба главного пассажирского аэропорта Калининграда, все рейсы будут прямыми. Маршрут будет обслуживать компания «РусЛайн».



Самолеты "Липецк-Калининград-Липецк" будут летать по вторникам и субботам. Вылет из Липецка – в 07:00, прибытие в Калининград – в 08:00, вылет из аэропорта «Храброво» - в 09:00, прибытие в аэропорт Липецк – в 11:50.



Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю. Программа полётов запланирована в рамках действия зимнего расписания до 30 марта 2019 года.