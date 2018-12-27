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сегодня, 15:27

Липецк и Калининград свяжет авиарейс

8 869
#самолет #рейс
2
Липецк и Калининград свяжет авиарейс

Запуск рейса запланирован на февраль.

Со 2 февраля калининградский аэропорт «Храброво» запускает рейсы в Липецк. Как сообщает пресс-служба главного пассажирского аэропорта Калининграда, все рейсы будут прямыми. Маршрут будет обслуживать компания «РусЛайн».

Самолеты "Липецк-Калининград-Липецк" будут летать по вторникам и субботам. Вылет из Липецка – в 07:00, прибытие в Калининград – в 08:00, вылет из аэропорта «Храброво» - в 09:00, прибытие в аэропорт Липецк – в 11:50.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю. Программа полётов запланирована в рамках действия зимнего расписания до 30 марта 2019 года.
8 869
#самолет #рейс
2

Комментарии (9)

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нах

47 секунд назад
Ну наконец-то, ну дождались!!! А то все так мучились с пересадками! Самый топовый маршрут. Это на Сселки автобус из горда пускать не надо, поток маленький, а самолет в Калининград дааа!
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Липчанка

20 минут назад
У нас там очень много родных Это просто счастье!
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Елена Бондарь

53 минуты назад
Всё же просто: был Королёв с недвижимостью в Италии - запускали авиарейс в Верону, объясняя внезапным потоком туда туристов из Липецка. Теперь рейс в Калининград... давайте вместе прикинем: кому так удобнее, чем через Москву, добираться до своей квартирки в Германии, соседствующей с Кенигсбергом?
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Согласна

55 минут назад
""Надежда", Были там в ноябре, ну очень красиво!
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Гость

сегодня, 15:58
Евдокимов-электрод - Ты что-нибудь слышал о часовых поясах???
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гость

сегодня, 15:54
У Калининграда часовой пояс другой.
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Евдокимов-электрод

сегодня, 15:45
Вылет из Липецка – в 07:00, прибытие в Калининград – в 08:00 в пути 1час .Вылет из аэропорта «Храброво» - в 09:00, прибытие в аэропорт Липецк – в 11:50. Время в пути 2ч 50мин. ???? видать всю дорогу против ветра.
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""Надежда"

сегодня, 15:37
Ура! Калининград очень красивый город! Остается надеяться, что цена будет адекватная, доступная для простых людей, а не только бизнес-класс.
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сёрфер

сегодня, 15:32
заживём теперича)))
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