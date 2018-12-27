Общество

43 минуты назад

Мэрия интересуется планами липчан на новогодние каникулы

5 259
#опрос #открытый Липецк
Мэрия интересуется планами липчан на новогодние каникулы

На портале «Открытый Липецк» стартовал опрос «Спортивная зима — 2019». Мэрия Липецка интересуется, как горожане будут проводить новогодние каникулы и есть ли в их планах участие в оздоровительных акциях, которые состоятся в парках и учреждениях.

Респондентам предлагают ответить на серию вопросов. Авторов опроса интересует, какую форму участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях предпочитают липчане (активист или болельщик), откуда горожане узнают об акциях и событиях. Кроме того, участники опроса могут высказать свои предпочтения по месту проведения акций: это могут быть конкурсы и соревнования на открытом воздухе, в жилых районах или на закрытых площадках. Авторы опроса просят у респондентов совета — как улучшить программу зимних развлечений: стоит ли добавить больше активных мероприятий для молодежи, для семей с детьми или пенсионеров.

Участие в опросе доступно авторизованным пользователям мобильного приложения и сайта «Открытый Липецк».
5 259
#опрос #открытый Липецк

Комментарии (5)

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Сеня

57 секунд назад
Расписать график голодания путинского -экономического рывка. Лишь бы голода не было , Да как следствие войны .
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мистер

7 минут назад
крутая фотка..местная" Стена Плача"??
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анонимный алкоголик

16 минут назад
Нажраться и пялиться в зомбоящик. Оздоровительная акция - утренний опохмел.
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Забить член

16 минут назад
На едросовские направления
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28

19 минут назад
ВАрианта у липчан 2: 1. Работать 2. Бухать.
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