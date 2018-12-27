Мэрия интересуется планами липчан на новогодние каникулы

На портале «Открытый Липецк» стартовал опрос «Спортивная зима — 2019». Мэрия Липецка интересуется, как горожане будут проводить новогодние каникулы и есть ли в их планах участие в оздоровительных акциях, которые состоятся в парках и учреждениях.

Респондентам предлагают ответить на серию вопросов. Авторов опроса интересует, какую форму участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях предпочитают липчане (активист или болельщик), откуда горожане узнают об акциях и событиях. Кроме того, участники опроса могут высказать свои предпочтения по месту проведения акций: это могут быть конкурсы и соревнования на открытом воздухе, в жилых районах или на закрытых площадках. Авторы опроса просят у респондентов совета — как улучшить программу зимних развлечений: стоит ли добавить больше активных мероприятий для молодежи, для семей с детьми или пенсионеров.



Участие в опросе доступно авторизованным пользователям мобильного приложения и сайта «Открытый Липецк».