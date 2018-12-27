На пешеходном переходе столкнулись иномарка и «четверка»

Авария затормозила движение на улице Космонавтов.

Столкновение автомобилей ВАЗ-2104 и «Хэндай» произошло на пешеходном переходе у остановки «Рынок 9 микрорайона» сегодня около 11 часов. Оба автомобиля двигались в сторону улицы Циолковского. Как сообщают очевидцы, в ДТП никто не пострадал.



Автомобили не получили значительных повреждений. Вместе с этим, авария затормозила движение на участке улицы Космонавтов — от 11 до 8 микрорайона. По сведениям онлайн-информеров, скорость движения там не превышает 7 км/ч.