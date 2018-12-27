Происшествия

сегодня, 11:13

На пешеходном переходе столкнулись иномарка и «четверка»

2 973
#авария #ДТП
На пешеходном переходе столкнулись иномарка и «четверка»

Авария затормозила движение на улице Космонавтов.

Столкновение автомобилей ВАЗ-2104 и «Хэндай» произошло на пешеходном переходе у остановки «Рынок 9 микрорайона» сегодня около 11 часов. Оба автомобиля двигались в сторону улицы Циолковского. Как сообщают очевидцы, в ДТП никто не пострадал.

Автомобили не получили значительных повреждений. Вместе с этим, авария затормозила движение на участке улицы Космонавтов — от 11 до 8 микрорайона. По сведениям онлайн-информеров, скорость движения там не превышает 7 км/ч.
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Настя

23 минуты назад
Да на такой дороге только и успевают все биться. А мер наш сидит в теплом кресле и ездит с водителем личным и чхать он хотел на все наши проблемы!
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Ы

40 минут назад
А почему слово четверка в кавычках?
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