Умер один из лидеров и основателей националистического движения в Липецке

Сегодня утром скончался Виктор Ельчанинов. 2 года назад он освободился из колонии, где отбывал срок за убийство

Бывшие соратники и друзья Ельчанинова в данный момент занимаются сбором средств и организацией его похорон. Виктор Ельчанинов умер после третьего инсульта. 43-летний Ельчанинов последнее время жил один, его единственная близкая родственница, мать, умерла, когда он отбывал наказание в колонии №2.

Виктор Ельчанинов, выпускник истфака ЛГПУ стоял у истоков местного отделения партии «Русское Национальное Единство» в начале 90-х. Возглавлял отдел по работе с молодежью липецкого филиала РНЕ. Происходило это вплоть до начала краха РНЕ в 1997 году, после того как в рядах русских националистов стала «гулять» видеокассета компрометирующая лидера движения Александра Баркашова, на которой Баркашов стоя на коленях, просил прощения у своих политических оппонентов. После «нехорошего кино» лидеры местного РНЕ вышли из подчинения Баркашова. Ельчанинов вступил «Славянский Союз» (организация запрещена в России, признана экстремистской).

Вокруг харизматичного ВиктОра (именно так, с ударением на последний слог его звали соратники) собиралась молодежь. Ельчанинов содержал «качалку» на улице Гагарина. Жил Ельчанинов за счет сети созданных «досугов», оказывающих интимные услуги. Кадры для притонов Виктор Ельчанинов набирал среди деревенских девушек, приезжавших в Липецк на заработки. Вскоре бизнес был поставлен на широкую ногу, «крышу» которому обеспечивали бойцы из числа скинхедов.

В 2006 году Виктор Ельчанинов был задержан по подозрению в убийстве. Следствие установило, что в октябре того года Виктор Ельчанинов по просьбе одной из своих сотрудниц - «мамки» притона - отправился в поселок Кубань Грязинского района. Девушка пожаловалась, что ее мать обижает сожитель. Прибыв в поселок, Ельчанинов жестоко избил 60-летнего мужчину. Вскоре пострадавший скончался.

Тогда грязинские оперативники не смогли разыскать убийцу. Месяцем позже Ельчанинов совершил еще одно преступление. На этот раз жертвами скинхеда стали двое сотрудников милиции. Конфликт произошел рядом со школой №12 Липецка. Ельчанинову позвонил приятель и рассказал, что на него «наехали». Как выяснилось позже, произошел обычный бытовой конфликт, однако Ельчанинов предпочел не разбираться, а сразу же действовать. Достав из машины металлический прут, Виктор едва не убил двоих человек.

Несколько месяцев оперативники УБОП кропотливо вели «разработку» Ельчанинова и 5 декабря 2006 года задержали его в собственной квартире на улице Гагарина. Опасаясь серьезного сопротивления, оперативники УБОП взяли для подстраховки группу собровцев, однако применение физической силы не потребовалось. Виктор Ельчанинов добровольно сдался сотрудникам милиции. Во время обыска в его квартире обнаружили гранату «РГД-5».

В 2009 году Ельчанинова приговорили к 10 годам лишения свободы. 2 декабря 2016 года он вышел на свободу. К политической деятельности Ельчанинов не вернулся, сильно болел.