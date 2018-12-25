Спорт

сегодня, 13:51

Липчанка Рвачева не дала соперникам ни одного шанса в Воронеже

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Липчанка Рвачева не дала соперникам ни одного шанса в Воронеже

В открытом фестивале единоборств Воронежа успешно выступили представители липецкой областной федерациями рукопашного боя.

Особенно отличилась наша Маргарита Рвачева - в весовой категории до 30 кг (возраст 8-9 лет) она одержала несколько побед и заняла первое место.

Третьими на ковре села Углянец в Воронежской области стали Матвей Татаринов (27 кг), Дмитрий Львов (33 кг) - оба 8-9 лет, а также Вадим Крутяков (36 кг) - 10-11 лет.

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В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Воронежской, Липецкой и Тульской областей.

Подготовили спортсменов Данила Голисаев Владимирович и Илья Кульков.

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Комментарии (1)

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Татьяна

47 минут назад
Молодцы ребятишки!!!
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