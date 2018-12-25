«Я еще раз прошу прошения у пострадавшей семьи»

Гособвинитель запросил четыре года и восемь месяцев колонии - поселения обвиняемому в ДТП у Петровского рынка.

Сегодня в Советском суде Липецка обвиняемый в ДТП у Петровского рынка житель Тверской области Александр Дутов произнес свое последнее слово.

Трагические события, о которых идет речь, произошли 23 июня этого года. Улицу Неделина в районе Петровского рынка по пешеходному переходу переходила 40-летняя женщина с двумя дочерями 10-ти и 15-ти лет. Александр Дутов на внедорожнике «Тойота» сбил мать и ее детей . Младшая девочка погибла на месте ДТП, старшей успел оказать помощь случайно проезжавший мимо врач-реаниматолог. Пострадала и мать.

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Александр Дутов изначально признавал свою вину и хотел, чтобы дело рассматривали в особом порядке. Но семья потерпевших была против. Также признанные пострадавшими по делу заявили гражданские иски на общую сумму 10 100 000 рублей. Подкрепляли они эти суммы моральными страданиями, которые понесли вследствие трагедии.

В процессе обвиняемый не изменил своей позиции, но с суммой исков не согласился. Сегодня он воспользовался своим правом на последнее слово.

- В первую очередь, я хотел еще раз принести свои извинения родителям, сестре, родственникам и знакомым погибшей девочки, - зачитывал во время заседания заготовленную речь Александр Дутов. – А также пострадавшим в аварии: Наталье Владимировне и ее дочке. Для меня теперь мое самое суровое наказание – осознание и понимание того, что мои безответственные действия привели к гибели ребенка и нанесли вред еще двум людям. Помимо этого есть еще и осознание того, сколько моральных страданий уже было перенесено, и еще предстоит перенести пострадавшей стороне и своей семье, родителям, жене. Последствия аварии исправить уже невозможно. Теперь мне остается постараться, как можно быстрее возместить ущерб и хоть каким-то образом помочь лечению девочки и Натальи Владимировны. Если я смогу еще каким-то образом им помочь, со своей стороны приложу все усилия для этого. Я полностью раскаиваюсь в содеянном и прошу прощения.

По завершении процедуры судья Марина Золотарева удалилась в совещательную комнату. Как рассказала старший помощник прокурора советского района Липецка Анна Левченко, с учетом всех обстоятельств дела, в том числе смягчающих, она просила у судьи наказание для Дутова в виде четырех лет и восьми месяцев колонии поселения.