Автобусы опоздали к пассажирам из-за погоды и ДТП

Сегодня утром тысячи горожан опоздали в детсады, школы и на работу.

Утром телефоны GOROD48 раскалились добела: липчане жаловались на то, что не могли уехать на общественном транспорте на работу и развезти детей по садикам и школам. Автобусов жители Липецка ждали по полчаса и больше.



- Действительно, утром общественный транспорт выбился из графика. На то были причины. Во-первых, в ключевых точках дорожного движения - на улице 60 лет СССР, проспекте Победы, улице Октябрьской - произошли ДТП, существенно заблокировавшие движение транспорта. Во-вторых, несмотря на деятельную работу по очистке коммунальным предприятием "Управление благоустройства Липецка" магистралей от снега дорожные условия были таковы, что усложняли движение. Как только утренний час-пик закончился, движение пассажирского транспорта восстановилось, - сообщил GOROD48 председатель дептранса мэрии Александр Алынин.