Общество

сегодня, 09:39

Автобусы опоздали к пассажирам из-за погоды и ДТП

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#транспорт
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Автобусы опоздали к пассажирам из-за погоды и ДТП

Сегодня утром тысячи горожан опоздали в детсады, школы и на работу.

Утром телефоны GOROD48 раскалились добела: липчане жаловались на то, что не могли уехать на общественном транспорте на работу и развезти детей по садикам и школам. Автобусов жители Липецка ждали по полчаса и больше.

- Действительно, утром общественный транспорт выбился из графика. На то были причины. Во-первых, в ключевых точках дорожного движения - на улице 60 лет СССР, проспекте Победы, улице Октябрьской - произошли ДТП, существенно заблокировавшие движение транспорта. Во-вторых, несмотря на деятельную работу по очистке коммунальным предприятием "Управление благоустройства Липецка" магистралей от снега дорожные условия были таковы, что усложняли движение. Как только утренний час-пик закончился, движение пассажирского транспорта восстановилось, - сообщил GOROD48 председатель дептранса мэрии Александр Алынин.  
6 1434
#транспорт
3

Комментарии (6)

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АРТАМОНОВ Игорь

41 минуту назад
Если вы не довольны уборкой Липецка и у вас плохое настроение, Вам мой совет: - Возьмите бадминтоную ракетку в руки)
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Сергей

47 минут назад
Ни при одной власти такого бардака с транспортом как сейчас не было
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007

54 минуты назад
не из за погоды, а из за МБУ БЛАГОУСТРОЙСТВА!!!!!!!!! ГДЕ ТЕХНИКА????ВСЕ ДОРОГИ В КАШЕ!!!!СНАЧАЛА УБИРАТЬ А ПОТОМ СЫПАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ???
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Водила330

55 минут назад
Мост откройте и все наладиться,и 330 не забудьте вернуть!!!
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111

56 минут назад
Дороги надо чистить все, а то убирают только Ленина и Советскую
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1

сегодня, 09:55
как только растает снег все будет хорошо....
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