сегодня, 11:28
Антимонопольщики разберутся в жалобах на установку систем видеонаблюдения в липецких трамваях
Рассмотрение жалоб потенциальных поставщиков на тендер МУП «Городской электротранспорт» по установке систем видеонаблюдения в трамваях запланировано на 26 декабря. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы.
- Согласно ч. 19 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов не вправе заключить договор до рассмотрения жалобы. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом Закона, является ничтожным, - указано в извещении УФАС.
Спорный тендер был объявлен 12 декабря. Его начальная максимальная стоимость - 2 409 062 рубля. МУП ищет подрядчика на поставку и монтаж систем видеонаблюдения в городских трамваях. Это 208 камер и 52 регистратора с технической периферией. На поставку и монтаж оборудования, его введение в работу, подрядчику дали срок до 28 февраля 2019 года.
"НАДЕЖДА"
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Александр Баранов
Имя
ОДИН ГОЛОС