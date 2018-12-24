Антимонопольщики разберутся в жалобах на установку систем видеонаблюдения в липецких трамваях

Рассмотрение жалоб потенциальных поставщиков на тендер МУП «Городской электротранспорт» по установке систем видеонаблюдения в трамваях запланировано на 26 декабря. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

На аукцион муниципального предприятия пожаловались две организации – ООО «Крафт» и ООО «Клевер». Представители бизнеса в своих жалобах указали претензии к аукционной документации. «Городской электротранспорт» планировал завершить прием заявок от поставщиков 25 декабря, а уже 28 декабря назвать имя победителя торгов.



- Согласно ч. 19 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов не вправе заключить договор до рассмотрения жалобы. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом Закона, является ничтожным, - указано в извещении УФАС.



Спорный тендер был объявлен 12 декабря. Его начальная максимальная стоимость - 2 409 062 рубля. МУП ищет подрядчика на поставку и монтаж систем видеонаблюдения в городских трамваях. Это 208 камер и 52 регистратора с технической периферией. На поставку и монтаж оборудования, его введение в работу, подрядчику дали срок до 28 февраля 2019 года.