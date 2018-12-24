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Антимонопольщики разберутся в жалобах на установку систем видеонаблюдения в липецких трамваях

5 622
#ФАС #жалоба #торги #видеокамера
Антимонопольщики разберутся в жалобах на установку систем видеонаблюдения в липецких трамваях

Рассмотрение жалоб потенциальных поставщиков на тендер МУП «Городской электротранспорт» по установке систем видеонаблюдения в трамваях запланировано на 26 декабря. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

На аукцион муниципального предприятия пожаловались две организации – ООО «Крафт» и ООО «Клевер». Представители бизнеса в своих жалобах указали претензии к аукционной документации. «Городской электротранспорт» планировал завершить прием заявок от поставщиков 25 декабря, а уже 28 декабря назвать имя победителя торгов.

- Согласно ч. 19 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов не вправе заключить договор до рассмотрения жалобы. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом Закона, является ничтожным, - указано в извещении УФАС.

Спорный тендер был объявлен 12 декабря. Его начальная максимальная стоимость - 2 409 062 рубля. МУП ищет подрядчика на поставку и монтаж систем видеонаблюдения в городских трамваях. Это 208 камер и 52 регистратора с технической периферией. На поставку и монтаж оборудования, его введение в работу, подрядчику дали срок до 28 февраля 2019 года.
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#ФАС #жалоба #торги #видеокамера

Комментарии (5)

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"НАДЕЖДА"

39 минут назад
Имя, если вас не устраивают трамваи, это не значит, что они совсем не нужны! От танка до тракторного нормально можно доехать только на трамвае, иначе утром и вечером будешь стоять на мосту в пробке вместе с машинами! Другое дело, что нужны новые трамваи, с более плавным ходом, более современные, но качественные!!!
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6787

42 минуты назад
давно пора!
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Александр Баранов

48 минут назад
А по чему бы не повесить камеры в кабинетах чиновников, что бы видеть, Чем они там занимаются.
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Имя

59 минут назад
Когда уже уберут с улиц это убожество - трамваи? Мало того, что пробки создают, еще на них 2 млн. потратят. Лучше бы троллейбусы оставили вместо этого пожирателя бюджета.
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 11:31
НЕУЖЕЛИ БОЛЬШЕ НЕКУДА ДЕНЬГИ ИЗРАСХОДОВАТЬ
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