От ярости хоккеистов «Липецка» бились стекла в подмосковном дворце

Наша команда вырвала победу у "Голден Догс", проигрывая - 1:3 и реализовав лишь восьмой буллит.

В предпоследней игре календарного года липецкие хоккеисты в подмосковном Дмитрове встречались с местной командой «Голден Догс». Упорная встречи принесла ничью в основное время - 3:3, а в серии буллитов сильнее оказались наши парни - 4:3.

«Липецк» плохо начал матч: на 7-й и 15-й минутах в наши ворота влетели две шайбы. Правда, через 40 секунд после второго пропущенного гола Анатолий Енин одну шайбу отыграл.

В начале второго периода счет стал - 3:1 в пользу хозяев. Подопечным Сергея Рыбина потребовалось собрать всю волю в кулак, чтобы «вернуться в игру». На 30-й минуте Иван Попов вновь сократил отставание до минимума.

За первые 10 минут третьего периода хозяева трижды (!) зарабатывали двухминутные удаления, но «Липецк» ими не воспользовался. А под конец периода игрок хозяев Владислав Цветков (автор первой заброшенной шайбы) за варварский толчок на борт заработал 5+20 минут штрафа. Такое большое количество удалений у хозяев привело к умопомрачительной разнице бросков по воротам в третьем периоде: 27-5 (в створ - 19-3) в пользу липчан. Количество перешло в качество на 57-й минуте, когда Александр Ковальский восстановил равенство - 3:3.

Ярости липчан не выдержало даже... стекло на борту дворца спорта, которое разлетелось на куски во время одной из атак. Пришлось ждать. пока работники арены починят дворец, но они справились с задачей оперативно.

Овертайм ничего не дал, и команды перешли к серии буллитов. Липчане начали ее с заброшенной шайбы - Анатолием Ениным. Но и хозяева бросали хорошо. В итоге командам потребовались по 8 (!) буллитов. У «Липецка» кроме Енина броски реализовали Ковальский и Павел Корниенко, который и поставил победную точку в матче.

Завтра в Дмитрове пройдет повторная игра, которой липчане завершат «программу-2019».