Жизнь настоящих балерин, журналист-мошенник, музыка нью-йоркского метро и советский «Голубой огонек»

Откройте для себя что-то новое в эти выходные, или вспомните хорошо забытое старое.

Вот кто-нибудь, возможно, скажет: «А зачем вообще Интернет нужен, мне и без него хорошо!» А мы попробуем вас все же переубедить. Например, в нашем материале есть ссылки на клипы классной группы Too Many Zooz. Вы только представьте: три классных музыканта сошлись вместе и стали играть в нью-йоркской подземке. Однажды их снял на свой телефон прохожий и выложил видео в Сеть. Вуаля! - теперь они знамениты и их необычной манерой исполнения может наслаждаться весь мир. Мы надеемся, что вам их музыка тоже понравится, если на досуге в эти выходные вы походите со ссылочкам, которые мы для вас публикуем.

1. Зачем пуанты отбивали молотком и терли на терке?

Рекомендуем вам проект Издательства Яндекса «Я в театре» - мы считаем его удачным, информативным и достаточно разнообразным по наполнению. Если вы хотите лучше ориентироваться в современных видах театрального искусства, смотреть трансляции лучших спектаклей, или просто не прочь почитать что-то интересное, вам определенно сюда. Нам показался увлекательным материал о ежедневной жизни балерин, и эта информация не имеет никакого отношения к Инстаграму Анастасии Волочковой.





фото vk.com/ballerins_xx_century

Оказывается, настоящих балерин в истории российского театра можно едва ли не по пальцам пересчитать, большинство артисток балета удостаиваются лишь звания «танцовщица». О том, какова была жизнь балерин в эпоху СССР рассказывает прославленная артистка советского балета Алла Осипенко, о быте и буднях современных балерин мы узнаем от примы Мариинского театра Виктории Терешкиной.

читать: «Повседневная жизнь балерины: раньше и сейчас»

2. Из «места скуки» в «место силы»

Американский психолог Колин Эллард, автор известной в России книги «Среда обитания: как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие», считает, что типовая застройка отрицательно влияет на психику людей. Кварталы, состоящие из привычных нашему глазу «хрущевок» - это своеобразные «места скуки» по мнению ученого.

Как сделать спальные районы менее унылыми? В интервью сайту It’s My City Эллард рекомендует использовать неожиданные арт-объекты и обращаться к «общественному искусству».

В принципе, мы этот выход уже и сами нащупали. Правда, Эллард имел в виду нечто такое:





А у нас в ходу больше такое:





читать: «Квартал хрущевок бьет по психике людей»

3. Сервируй как шеф

Если вы давно чувствовали, что способны на большее, чем просто волнисто размазать по тарелке картофельное пюре перед подачей, почерпните пару идей на канале «Бери и делай». Впереди праздники и много выходных для того, чтобы с наслаждением потренироваться сервировать блюда как настоящий шеф-повар, делать фокусы из лука, болгарского перца и огурцов и даже обычный омлет превращать в произведение искусства.

4. А чё, так можно было?!!

«В середине декабря немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил, что один из его лучших корреспондентов — Клаас Релоциус на протяжении семи лет писал статьи, в которых частично или полностью выдумывал сюжеты и героев», - пишет Bird In Flight, интернет-журнал, посвященный фотографии и фотоиндустрии.

Наглость Релоциуса не может не привести в восторг — да, мошенник, но как ловко все проворачивал до поры, до времени! Например, сделал репортаж из маленького американского городка, населению которого приписал почти повальное голосование за Трампа на выборах, 27-летнего главу администрации городка выставил почему-то девственником, который всюду ходит с оружием. О том, что Остап Бендер от журналистики навыдумывал про украинский майдан и как его разоблачили, читайте в материале.

читать: Немецкий журналист на протяжении семи лет выдумывал репортажи — и получал за них премии

5. К черту продюсеров

И снова мы делимся с вами нашей любимой музыкой. Как мы уже говорили, благодаря Интернету обретают мировую славу не только специально подобранные, понравившиеся некому продюсеру люди, объединенные в искусственный «проект», но и действительно талантливые люди. Трио музыкантов Too Many Zooz — идеальный пример. Саксофон, труба, ударные, три отличных парня, город Нью-Йорк. В итоге получилась музыка, которую мы слушаем и не можем оторваться.

Давным-давно четверо юношей-британцев собирались в гараже и что-то там такое пытались тренькать, сочинять и петь. А потом мир узнал группу «Битлз» и сошел с ума.

«Гаражные» группы потому и становились бомбами в мире музыки: в них кастинги проводит не какой-то знаток конъюнктуры, возглавляющий продюсерский центр, а сам Господь Бог. И поэтому не толпа решает, что им играть и петь, а они решают, что завтра будет на топе всех чартов.

И что же мы видим сейчас? Германия, город Кёльн, три молодых человека. Собрались вместе и начали петь на улицах, так и заработали себе на первые инструменты. Так появилась группа AnnenMayKantereit. Прославиться парням помог канал на Ютьюб — туда они выкладывали записи своих уличных выступлений.

Предлагаем вам самим составить впечатление о музыке этой группы и прилагаем ссылку на их ютьюб-канал. В этом клипе парни играют и поют песню Roxanne вместе с другим интересным коллективом — немецкой же группой Milky Chance.

6. Back in the USSR

На прошлой неделе в новостях сообщали: в обществе сейчас сильный всплеск ностальгии по СССР. Возможно, людям не хватает стабильности — того, чего в СССР было с избытком и абсолютно не ценилось — не с чем было сравнивать.

Потому мы предлагаем рожденным в СССР освежить а памяти программу «Голубой огонек», которая транслировалась в нашей стране в новогоднюю ночь с 1987 на 1988 год. Вы имеете шанс погрузиться в мир, где еще существует в своем первоначальном составе группа «Веселые ребята», еще жив и молод Александр Барыкин, читают монологи Ефим Шифрин и Геннадий Хазанов и публика смеется. В комментариях пишут, что такой огонек, почти 30-летней давности, выглядит свежее и оригинальнее современных.





Желаем вам приятного просмотра и хороших выходных!

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