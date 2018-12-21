Спорт

59 минут назад

«Будущее липецкого хоккея» на своей площадке получило 7 шайб от команды из райцентра

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#Хоккей #ЮХЛ #спорт в Липецке.
«Будущее липецкого хоккея» на своей площадке получило 7 шайб от команды из райцентра

Нам впору уже завидовать белой завистью городку, в котором в 25 (!) раз меньше жителей, чем в Липецке.

В матче Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) сборная лучших воспитанников липецкой ДЮСШ №11 на своей площадке уступила команда из Боброва Воронежской области - 1:7.

Липчанам не помогло даже то, что на льду родного спорткомплекса «Звездный» они открыли счет на 12-й минуте - отличился Максим Ретюнских. Еще до конца первого периода гости вышли вперед - 2:1, а затем забросили соответственно две и три безответные шайбы в следующих периодах.

Бобров - районный город Воронежской области с населением чуть больше 20 тысяч человек. Но в этом городке, который в 25 раз меньше Липецка, создали мощнейшую спортивную школу, в которой регулярно тренируются 1,5 тысячи (!) воспитанников по хоккею, футболу, гандболу. плаванию, боксу, каратэ, тхэквондо, спортивной гимнастике и пулевой стрельбе. Для желающих заниматься столь разноплановыми видами созданы все условия - катки, футбольные поля. бассейн, тир, залы единоборств и т.д.

Безымянный.jpg

ДЮСШ в Боброве. И никаких надувных дворцов! Фото bobrovdussh.ru

В Бобров переезжают многие талантливые подростки из других регионов, в частности - из Липецкой области. Так, в отчетной игре на площадку против ДЮСШ №11 вышли коренные липчане Антон Кобзев и Алексей Трухачев. Последний еще и забросил шайбу в наши ворота.

Трухачев - сын известнейшего липецкого хоккеиста, чемпиона Межнациональной хоккейной лиги (аналог нынешней КХЛ) 1994 года в составе тольяттинской «Лады» Игоря Трухачева. Трухачев-старший как никто знаком с ситуацией в липецком спорте, и поэтому принял решение перевести сына в Бобров... О том, что в воронежском райцентре дела обстоят лучше, говорит и результат матча.

ДЮСШ № 11 (Липецк) - ХК «Бобров» - 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Шайбы: Ретюнских (Сухоруких), 11:12 (1:0). Староверов (Галочкин), 15:23 (1:1-бол.). Перов, 19:24 (1:2). Крысанов (Перов), 21:15 (1:3). Зубов (Усков), 37:00 (1:4). Перов (Синюгин, Староверов), 50:08 (1:5). Перов (Староверов), 53:01 (1:6). Трухачёв (Бурлака), 55:59 (1:7).

Штраф: 12 (Кадыков-6, Раскопин-2, команда-2, Болдырев-2) - 10 (Синюгин-2, Щеблыкин-2, команда-2, Галочкин-2, Крысанов-2).

Вратари: Богачев (Кретов, 53:27) - Пастух.

Судьи А.Путилин, Д.Сычиков, П.Двуреченский (все - Липецк).

19 декабря. Липецк. СК «Звёздный». 200 зрителей.

Положение команд

М

Команда

И

В

Во

По

П

Р-Ш

О

1

Атлант

17

15

1

0

1

94-28

47

2

Капитан

13

13

0

0

0

95-25

39

3

Луч

14

10

0

2

2

84-34

32

4

Северсталь

15

10

0

2

3

58-26

32

5

Бобров

14

8

1

1

4

67-44

27

6

Клин

16

7

1

1

7

54-56

24

7

Тверичи

15

7

1

0

7

92-66

23

8

ГУОР

11

6

2

0

3

46-23

22

9

Брянск

18

5

1

1

11

48-86

18

10

Полёт

11

5

1

1

4

49-46

18

11

Липецк

13

5

0

0

8

55-50

15

12

Витязь

13

5

0

0

8

51-70

15

13

Переславль

16

3

0

1

12

42-64

10

14

Олимпийский

15

1

1

0

13

38-77

5

15

Тамбов

17

0

0

0

17

21-199

0

Фото marimedia.ru
4 302
#Хоккей #ЮХЛ #спорт в Липецке.

Комментарии (4)

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интерн Лобанов

29 минут назад
скоро 3-е кольцо Косыревки оформится вокруг Пипецка. последствия литроправления будут аукаться ещё долго.
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rukalip

36 минут назад
Задонск, Турнир Баландина в этом году - как раз для Задонска. Первенство пруда. А мы пишем про то, как действительно развивают спорт даже в таких небольших городах. как Бобров.
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Пурга

36 минут назад
Давно известно, что липецк - пригород Задонска
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Задонск

41 минуту назад
Что Бобров? Задонск выиграл кубок Баландина-2018г. А население в Задонске 9,5 тыс.человек!
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