59 минут назад
«Будущее липецкого хоккея» на своей площадке получило 7 шайб от команды из райцентра
Нам впору уже завидовать белой завистью городку, в котором в 25 (!) раз меньше жителей, чем в Липецке.
В матче Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) сборная лучших воспитанников липецкой ДЮСШ №11 на своей площадке уступила команда из Боброва Воронежской области - 1:7.
Липчанам не помогло даже то, что на льду родного спорткомплекса «Звездный» они открыли счет на 12-й минуте - отличился Максим Ретюнских. Еще до конца первого периода гости вышли вперед - 2:1, а затем забросили соответственно две и три безответные шайбы в следующих периодах.
Бобров - районный город Воронежской области с населением чуть больше 20 тысяч человек. Но в этом городке, который в 25 раз меньше Липецка, создали мощнейшую спортивную школу, в которой регулярно тренируются 1,5 тысячи (!) воспитанников по хоккею, футболу, гандболу. плаванию, боксу, каратэ, тхэквондо, спортивной гимнастике и пулевой стрельбе. Для желающих заниматься столь разноплановыми видами созданы все условия - катки, футбольные поля. бассейн, тир, залы единоборств и т.д.
ДЮСШ в Боброве. И никаких надувных дворцов! Фото bobrovdussh.ru
В Бобров переезжают многие талантливые подростки из других регионов, в частности - из Липецкой области. Так, в отчетной игре на площадку против ДЮСШ №11 вышли коренные липчане Антон Кобзев и Алексей Трухачев. Последний еще и забросил шайбу в наши ворота.
Трухачев - сын известнейшего липецкого хоккеиста, чемпиона Межнациональной хоккейной лиги (аналог нынешней КХЛ) 1994 года в составе тольяттинской «Лады» Игоря Трухачева. Трухачев-старший как никто знаком с ситуацией в липецком спорте, и поэтому принял решение перевести сына в Бобров... О том, что в воронежском райцентре дела обстоят лучше, говорит и результат матча.
ДЮСШ № 11 (Липецк) - ХК «Бобров» - 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)
Шайбы: Ретюнских (Сухоруких), 11:12 (1:0). Староверов (Галочкин), 15:23 (1:1-бол.). Перов, 19:24 (1:2). Крысанов (Перов), 21:15 (1:3). Зубов (Усков), 37:00 (1:4). Перов (Синюгин, Староверов), 50:08 (1:5). Перов (Староверов), 53:01 (1:6). Трухачёв (Бурлака), 55:59 (1:7).
Штраф: 12 (Кадыков-6, Раскопин-2, команда-2, Болдырев-2) - 10 (Синюгин-2, Щеблыкин-2, команда-2, Галочкин-2, Крысанов-2).
Вратари: Богачев (Кретов, 53:27) - Пастух.
Судьи А.Путилин, Д.Сычиков, П.Двуреченский (все - Липецк).
19 декабря. Липецк. СК «Звёздный». 200 зрителей.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Во
|
По
|
П
|
Р-Ш
|
О
|
1
|
Атлант
|
17
|
15
|
1
|
0
|
1
|
94-28
|
47
|
2
|
Капитан
|
13
|
13
|
0
|
0
|
0
|
95-25
|
39
|
3
|
Луч
|
14
|
10
|
0
|
2
|
2
|
84-34
|
32
|
4
|
Северсталь
|
15
|
10
|
0
|
2
|
3
|
58-26
|
32
|
5
|
Бобров
|
14
|
8
|
1
|
1
|
4
|
67-44
|
27
|
6
|
Клин
|
16
|
7
|
1
|
1
|
7
|
54-56
|
24
|
7
|
Тверичи
|
15
|
7
|
1
|
0
|
7
|
92-66
|
23
|
8
|
ГУОР
|
11
|
6
|
2
|
0
|
3
|
46-23
|
22
|
9
|
Брянск
|
18
|
5
|
1
|
1
|
11
|
48-86
|
18
|
10
|
Полёт
|
11
|
5
|
1
|
1
|
4
|
49-46
|
18
|
11
|
Липецк
|
13
|
5
|
0
|
0
|
8
|
55-50
|
15
|
12
|
Витязь
|
13
|
5
|
0
|
0
|
8
|
51-70
|
15
|
13
|
Переславль
|
16
|
3
|
0
|
1
|
12
|
42-64
|
10
|
14
|
Олимпийский
|
15
|
1
|
1
|
0
|
13
|
38-77
|
5
|
15
|
Тамбов
|
17
|
0
|
0
|
0
|
17
|
21-199
|
0
Фото marimedia.ru
интерн Лобанов
rukalip
Пурга
Задонск