«Будущее липецкого хоккея» на своей площадке получило 7 шайб от команды из райцентра

Нам впору уже завидовать белой завистью городку, в котором в 25 (!) раз меньше жителей, чем в Липецке.

В матче Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) сборная лучших воспитанников липецкой ДЮСШ №11 на своей площадке уступила команда из Боброва Воронежской области - 1:7.

Липчанам не помогло даже то, что на льду родного спорткомплекса «Звездный» они открыли счет на 12-й минуте - отличился Максим Ретюнских. Еще до конца первого периода гости вышли вперед - 2:1, а затем забросили соответственно две и три безответные шайбы в следующих периодах.

Бобров - районный город Воронежской области с населением чуть больше 20 тысяч человек. Но в этом городке, который в 25 раз меньше Липецка, создали мощнейшую спортивную школу, в которой регулярно тренируются 1,5 тысячи (!) воспитанников по хоккею, футболу, гандболу. плаванию, боксу, каратэ, тхэквондо, спортивной гимнастике и пулевой стрельбе. Для желающих заниматься столь разноплановыми видами созданы все условия - катки, футбольные поля. бассейн, тир, залы единоборств и т.д.







ДЮСШ в Боброве. И никаких надувных дворцов! Фото bobrovdussh.ru



В Бобров переезжают многие талантливые подростки из других регионов, в частности - из Липецкой области. Так, в отчетной игре на площадку против ДЮСШ №11 вышли коренные липчане Антон Кобзев и Алексей Трухачев. Последний еще и забросил шайбу в наши ворота.

Трухачев - сын известнейшего липецкого хоккеиста, чемпиона Межнациональной хоккейной лиги (аналог нынешней КХЛ) 1994 года в составе тольяттинской «Лады» Игоря Трухачева. Трухачев-старший как никто знаком с ситуацией в липецком спорте, и поэтому принял решение перевести сына в Бобров... О том, что в воронежском райцентре дела обстоят лучше, говорит и результат матча.

ДЮСШ № 11 (Липецк) - ХК «Бобров» - 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Шайбы: Ретюнских (Сухоруких), 11:12 (1:0). Староверов (Галочкин), 15:23 (1:1-бол.). Перов, 19:24 (1:2). Крысанов (Перов), 21:15 (1:3). Зубов (Усков), 37:00 (1:4). Перов (Синюгин, Староверов), 50:08 (1:5). Перов (Староверов), 53:01 (1:6). Трухачёв (Бурлака), 55:59 (1:7).

Штраф: 12 (Кадыков-6, Раскопин-2, команда-2, Болдырев-2) - 10 (Синюгин-2, Щеблыкин-2, команда-2, Галочкин-2, Крысанов-2).

Вратари: Богачев (Кретов, 53:27) - Пастух.

Судьи А.Путилин, Д.Сычиков, П.Двуреченский (все - Липецк).

19 декабря. Липецк. СК «Звёздный». 200 зрителей.

Положение команд

М Команда И В Во По П Р-Ш О 1 Атлант 17 15 1 0 1 94-28 47 2 Капитан 13 13 0 0 0 95-25 39 3 Луч 14 10 0 2 2 84-34 32 4 Северсталь 15 10 0 2 3 58-26 32 5 Бобров 14 8 1 1 4 67-44 27 6 Клин 16 7 1 1 7 54-56 24 7 Тверичи 15 7 1 0 7 92-66 23 8 ГУОР 11 6 2 0 3 46-23 22 9 Брянск 18 5 1 1 11 48-86 18 10 Полёт 11 5 1 1 4 49-46 18 11 Липецк 13 5 0 0 8 55-50 15 12 Витязь 13 5 0 0 8 51-70 15 13 Переславль 16 3 0 1 12 42-64 10 14 Олимпийский 15 1 1 0 13 38-77 5 15 Тамбов 17 0 0 0 17 21-199 0

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