Спорт

58 минут назад

Самые нарядные елки Липецка (ФОТО, ВИДЕО)

1 720
#Елки. Новый год #праздник #убранство.
1
Самые нарядные елки Липецка (ФОТО, ВИДЕО)

Мы решили проехать по главным общественным городским елкам и своими глазами оценить увиденное.

Знаете ли вы что, на новогодние елки, установленные на улицах Липецка, в общей сложности ушло больше... 12 километров гирлянд. Елка - главный символ Нового Года, поэтому мы решили оценить красоту городского новогоднего убранства, и лично убедиться, что Липецк к празднику готов.

ЕЛКА У «СТРОЙПЛОЩАДКИ»

DSC_0743.JPG

Первая точка маршрута - район Сокола, площадь перед дворцом культуры.

Общий вид. Нарядная елочка, высотой около 10 метров. Правда, для просмотра нужно выбрать правильный ракурс. В нескольких метрах от новогодней красавицы полным ходом идет реконструкция Дворца культуры, и все это выглядит примерно, как Новый год в квартире, где еще не закончили ремонт. На если не обращать внимание на соседнюю стройку, то все довольно симпатично.

Игрушки, гирлянды. Визуально кажется, что крупных игрушек здесь больше, чем на других городских елках. Яркими праздничными пятнами они выделяются на общем фоне.

DSC_0755.JPG

Подсветка. Подсветка тоже яркая, разноцветная и новогодняя. Здесь ставим жирный плюс.

Макушка. А вот звезды или конуса на макушке елки нет совсем. Кому-то может быть сойдет и так, а на наш взгляд - упущение.

DSC_0761.JPG

Подставка (нижняя часть). Прикрыть низ новогодней красавице так, чтобы не торчал голый ствол - непростая задача, которую в каждом месте решают по-своему. На Соколе избрали самый простой и, нужно признать эффективный способ - никаких заборов из фанеры с новогодними картинками. Ветки идут прямо до земли.

DSC_0759.JPG

Остается лишь надеяться на сознательность граждан, чтобы не растащили висящие низко игрушки.

ЕЛОЧКА, ГОРИ!

DSC_0772.JPG

Следом двигаемся ко дворцу спорта «Звездный».

Общий вид. Здесь тоже рядом небольшая стройка - возводят каток под открытым небом, который планирует работать аж до 8 марта. Стоимость билета сюда составит 100 рублей за полтора часа катания. Здесь все серьезно, убирать лед между сменами будет профессиональная заливочная машина.

IMG_0754.JPG

Теперь о елке. В высоту она достигает 20 метров, расположена в центре города и поэтому хорошо видна уже издали.

Игрушки, гирлянды. Шарики и колокольчики крупного размера.

IMG_0750.JPG

Подсветка. Только на эту ель ушло более 2-х километров гирлянды, поэтому дня будет особенно яркой. Правда вчера вечером, когда мы приехали ко дворцу, елка... не горела, а включили ее ненадолго по нашей просьбе. Но к выходным все работы обещают закончить, и уже ближайшими вечерами елочка начнет своими огнями радовать жителей и гостей города.

DSC_0787.JPG

Когда елочка горит...

DSC_0769.JPG

... И когда не горит.

Макушка. И здесь решили обойтись без макушки.

Подставка. «Звездный» - это цитадель спорта, место отдыха здесь тоже будет со спортивным уклоном (каток), поэтому низ елки решили прикрыть досками на тему физкультуры.

IMG_0752.JPG

Дополнение. Одной из «фишек» новогодней площади у «Звездного» станет целый комплекс развлечений и украшений. Например - эта светящаяся арка.

DSC_0803.JPG

Правда, и здесь пока еще не все доделали, но обещают сдать «под ключ» в самое ближайшее время.

DSC_0796.JPG

А ВВЕРХУ ЗВЕЗДА НЕ ГОРИТ

Елку возле ОЦКНТ в прошлом году мы назвали самой нарядной в Липецке. Не разочаровала она и на этот раз.

DSC_0814.JPG

Общий вид. Елка и ее огни отлично вписаны в окружающее пространство. Густо наряженная светящаяся красавица гармонирует с подсветкой здания областного Центра культуры и другими объектами. Смотрится она здесь, как влитая.

DSC_0809.JPG

Игрушки, гирлянды. Видов игрушек здесь больше. К шарикам из пластмассы добавили коробки обклеенные яркой цветной упаковочной бумагой. Получилось и недорого и нарядно.

DSC_0822.JPG

Макушка. Елку венчает настоящая новогодняя звезда - правда, почему то пока она не подсвечена.

DSC_0815.JPG

Подставка. Здесь все традиционно - низ елки закрывают «новогодние картинки».

DSC_0824.JPG

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ» ЕЛКА: БЕЗ СЛАБЫХ МЕСТ И ВСЕ ПРИ НЕЙ

Далее мы направились на площадь Ленина-Соборную осмотреть главную елку региона напротив областной администрации.

DSC_0828.JPG

Общий вид. В высоту она достигает 20 метров и эффектно смотрится с любой стороны - с улицы или из окна высокого кабинета.

Игрушки, гирлянды. Здесь ни в чем нет недостатка - как-никак «правительственная» елка.

DSC_0838.JPG

Подсветка. Со светом тоже все в порядке.

DSC_0841.JPG

Макушка. Ну и тут, конечно, без эффектного верха не обошлось. Воссияла над главной площадью региона новогодняя звезда зеленого цвета.

DSC_0831.JPG

Подставка. Низ закрыт фанерой с новогодними картинками, но на них издалека особенно и не смотришь. Потому что под елкой выложены буквы с новогодним поздравлением - такого больше нет нигде в Липецке.

DSC_0833.JPG

САМАЯ ВЫСОКАЯ ЕЛКА В ЛИПЕЦКЕ

На площади Петра великого символ Нового Года достигает в высоту 25 метров - это самая высокая елка в регионе.

DSC_0868.JPG

Общий вид. Потому она и смотрится очень эффектно, а благодаря специальной световой гирлянде - еще и очень стильно.

Игрушки, гирлянды. Игрушек здесь меньше, чем во многих других местах и они, как правило, не такие крупные. Главная «фишка» елки - игра со светом.

DSC_0860.JPG

Подсветка. Красавица покрыта частой светящейся однотонной гирляндой - ее отлично видно в темноте. По гирлянде «бегают» светящиеся звездочки - сверху вниз, и это усиливает праздничное настроение. Иллюминация на высшем уровне!

DSC_0855.JPG

Макушка. Здесь тоже решили ничего не ставить наверх.

Подставка. Доски по кругу. Плюс, гирлянда не доходит до самого низа. Если бы не белые рисунки на красном фоне досок, в темноте могло создаться ощущение, что елка висит в воздухе.

DSC_0873.JPG

Дополнение. Елка на площади Петра - тоже часть праздничного «ансамбля», куда входят светящийся камин и кресло, которое горожане из-за его размеров еще окрестили «троном».

DSC_0879.JPG

Думается, у половины города в соцсетях скоро появятся фото с этой новогодней «мебелью».

DSC_0851.JPG

ПРИВЕТ ИЗ СССР

Закончили мы свое путешествие в районе ЛТЗ напротив городского ДК.

DSC_0904.JPG

Общий вид. Здесь стоит 13,5-метровая елка, собранная из живых елей.

Игрушки, гирлянды. Игрушек совсем немного. И, похоже, в ход шло все, что нашлось под рукой - старые коробки, слегка перевязанные цветной лентой и чуть ли не баклажки.

DSC_0926.JPG

Битые игрушки на елке - нехорошая примета.

Подсветка. Подсветка не такая яркая с явным креном в желтый цвет. Но издали елку все равно видно.

DSC_0902.JPG

Макушка. Зато есть светящаяся макушка, которая больше всего и привлекает внимание разноцветными «бегающими» огоньками.

DSC_0887.JPG

Подставка. А вот тут жирный минус. Железяки зеленого цвета с не закрашенными царапинами совсем не способствуют праздничному настроению.

DSC_0930.JPG

Но в целом можем заметить - каждая елка в Липецке по-своему очаровательна и несет частичку своего особенного шарма.

1 720
#Елки. Новый год #праздник #убранство.
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мне

36 минут назад
Елочка нравится)))
ответить

Еще в рубрике

Липецкого каратиста подвели лишние 100 граммов (ФОТО)
#Всестилевое каратэ
2
Липецкого каратиста подвели лишние 100 граммов (ФОТО)

вчера, 23:05

Спорт
Стрелок из Конь-Колодезя прогремел на всю Россию
#Пулевая стрельба #Конь-Колодезь
6
Стрелок из Конь-Колодезя прогремел на всю Россию

вчера, 12:00

Спорт
МХК «Липецк» взял реванш на «пятерку» (ФОТО, ВИДЕО)
3
МХК «Липецк» взял реванш на «пятерку» (ФОТО, ВИДЕО)

19.12.2018 21:19

Спорт
МХК «Липецк» неприятно удивил в Новомосковске
#Хоккей #МХК "Липецк"
3
МХК «Липецк» неприятно удивил в Новомосковске

18.12.2018 21:01

Спорт
Липецкий тхэквондист в Воронеже уложил семерых (ФОТО)
#Тхэквондо
10
Липецкий тхэквондист в Воронеже уложил семерых (ФОТО)

18.12.2018 20:08

Спорт
Липецкие каратисты дали жару в Тамбове и пришли в восторг от местного спорткомплекса (ФОТО)
#Каратэ #синкекусинкай
4
Липецкие каратисты дали жару в Тамбове и пришли в восторг от местного спорткомплекса (ФОТО)

18.12.2018 14:01

Спорт