Самые нарядные елки Липецка (ФОТО, ВИДЕО)

Мы решили проехать по главным общественным городским елкам и своими глазами оценить увиденное.

Знаете ли вы что, на новогодние елки, установленные на улицах Липецка, в общей сложности ушло больше... 12 километров гирлянд. Елка - главный символ Нового Года, поэтому мы решили оценить красоту городского новогоднего убранства, и лично убедиться, что Липецк к празднику готов.

ЕЛКА У «СТРОЙПЛОЩАДКИ»







Первая точка маршрута - район Сокола, площадь перед дворцом культуры.

Общий вид. Нарядная елочка, высотой около 10 метров. Правда, для просмотра нужно выбрать правильный ракурс. В нескольких метрах от новогодней красавицы полным ходом идет реконструкция Дворца культуры, и все это выглядит примерно, как Новый год в квартире, где еще не закончили ремонт. На если не обращать внимание на соседнюю стройку, то все довольно симпатично.

Игрушки, гирлянды. Визуально кажется, что крупных игрушек здесь больше, чем на других городских елках. Яркими праздничными пятнами они выделяются на общем фоне.







Подсветка. Подсветка тоже яркая, разноцветная и новогодняя. Здесь ставим жирный плюс.

Макушка. А вот звезды или конуса на макушке елки нет совсем. Кому-то может быть сойдет и так, а на наш взгляд - упущение.







Подставка (нижняя часть). Прикрыть низ новогодней красавице так, чтобы не торчал голый ствол - непростая задача, которую в каждом месте решают по-своему. На Соколе избрали самый простой и, нужно признать эффективный способ - никаких заборов из фанеры с новогодними картинками. Ветки идут прямо до земли.







Остается лишь надеяться на сознательность граждан, чтобы не растащили висящие низко игрушки.

ЕЛОЧКА, ГОРИ!







Следом двигаемся ко дворцу спорта «Звездный».

Общий вид. Здесь тоже рядом небольшая стройка - возводят каток под открытым небом, который планирует работать аж до 8 марта. Стоимость билета сюда составит 100 рублей за полтора часа катания. Здесь все серьезно, убирать лед между сменами будет профессиональная заливочная машина.







Теперь о елке. В высоту она достигает 20 метров, расположена в центре города и поэтому хорошо видна уже издали.

Игрушки, гирлянды. Шарики и колокольчики крупного размера.







Подсветка. Только на эту ель ушло более 2-х километров гирлянды, поэтому дня будет особенно яркой. Правда вчера вечером, когда мы приехали ко дворцу, елка... не горела, а включили ее ненадолго по нашей просьбе. Но к выходным все работы обещают закончить, и уже ближайшими вечерами елочка начнет своими огнями радовать жителей и гостей города.







Когда елочка горит...





... И когда не горит.



Макушка. И здесь решили обойтись без макушки.

Подставка. «Звездный» - это цитадель спорта, место отдыха здесь тоже будет со спортивным уклоном (каток), поэтому низ елки решили прикрыть досками на тему физкультуры.







Дополнение. Одной из «фишек» новогодней площади у «Звездного» станет целый комплекс развлечений и украшений. Например - эта светящаяся арка.





Правда, и здесь пока еще не все доделали, но обещают сдать «под ключ» в самое ближайшее время.







А ВВЕРХУ ЗВЕЗДА НЕ ГОРИТ

Елку возле ОЦКНТ в прошлом году мы назвали самой нарядной в Липецке. Не разочаровала она и на этот раз.







Общий вид. Елка и ее огни отлично вписаны в окружающее пространство. Густо наряженная светящаяся красавица гармонирует с подсветкой здания областного Центра культуры и другими объектами. Смотрится она здесь, как влитая.







Игрушки, гирлянды. Видов игрушек здесь больше. К шарикам из пластмассы добавили коробки обклеенные яркой цветной упаковочной бумагой. Получилось и недорого и нарядно.







Макушка. Елку венчает настоящая новогодняя звезда - правда, почему то пока она не подсвечена.







Подставка. Здесь все традиционно - низ елки закрывают «новогодние картинки».







«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ» ЕЛКА: БЕЗ СЛАБЫХ МЕСТ И ВСЕ ПРИ НЕЙ

Далее мы направились на площадь Ленина-Соборную осмотреть главную елку региона напротив областной администрации.







Общий вид. В высоту она достигает 20 метров и эффектно смотрится с любой стороны - с улицы или из окна высокого кабинета.

Игрушки, гирлянды. Здесь ни в чем нет недостатка - как-никак «правительственная» елка.







Подсветка. Со светом тоже все в порядке.







Макушка. Ну и тут, конечно, без эффектного верха не обошлось. Воссияла над главной площадью региона новогодняя звезда зеленого цвета.







Подставка. Низ закрыт фанерой с новогодними картинками, но на них издалека особенно и не смотришь. Потому что под елкой выложены буквы с новогодним поздравлением - такого больше нет нигде в Липецке.







САМАЯ ВЫСОКАЯ ЕЛКА В ЛИПЕЦКЕ

На площади Петра великого символ Нового Года достигает в высоту 25 метров - это самая высокая елка в регионе.







Общий вид. Потому она и смотрится очень эффектно, а благодаря специальной световой гирлянде - еще и очень стильно.

Игрушки, гирлянды. Игрушек здесь меньше, чем во многих других местах и они, как правило, не такие крупные. Главная «фишка» елки - игра со светом.







Подсветка. Красавица покрыта частой светящейся однотонной гирляндой - ее отлично видно в темноте. По гирлянде «бегают» светящиеся звездочки - сверху вниз, и это усиливает праздничное настроение. Иллюминация на высшем уровне!







Макушка. Здесь тоже решили ничего не ставить наверх.

Подставка. Доски по кругу. Плюс, гирлянда не доходит до самого низа. Если бы не белые рисунки на красном фоне досок, в темноте могло создаться ощущение, что елка висит в воздухе.







Дополнение. Елка на площади Петра - тоже часть праздничного «ансамбля», куда входят светящийся камин и кресло, которое горожане из-за его размеров еще окрестили «троном».



Думается, у половины города в соцсетях скоро появятся фото с этой новогодней «мебелью».







ПРИВЕТ ИЗ СССР

Закончили мы свое путешествие в районе ЛТЗ напротив городского ДК.







Общий вид. Здесь стоит 13,5-метровая елка, собранная из живых елей.

Игрушки, гирлянды. Игрушек совсем немного. И, похоже, в ход шло все, что нашлось под рукой - старые коробки, слегка перевязанные цветной лентой и чуть ли не баклажки.





Битые игрушки на елке - нехорошая примета.

Подсветка. Подсветка не такая яркая с явным креном в желтый цвет. Но издали елку все равно видно.







Макушка. Зато есть светящаяся макушка, которая больше всего и привлекает внимание разноцветными «бегающими» огоньками.







Подставка. А вот тут жирный минус. Железяки зеленого цвета с не закрашенными царапинами совсем не способствуют праздничному настроению.



Но в целом можем заметить - каждая елка в Липецке по-своему очаровательна и несет частичку своего особенного шарма.