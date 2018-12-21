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50 минут назад

Пресс-секретарь Путина предупредил об усложнении отношении РФ и Украины

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#Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Путина предупредил об усложнении отношении РФ и Украины

Дмитрий Песков считает это частью кампании Петра Порошенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Большая игра» сказал, что президент Украины Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с РФ. По мнению пресс-секретаря Путина, это продиктовано «электоральными интересами» украинского лидера накануне выборов.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что находящиеся в бедственном положении российско-украинские отношения сейчас оказались в еще более кризисном состоянии из-за добавившегося электорального элемента, указывает ТАСС.

- Президенту Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг, который оставляет желать лучшего по сравнению с теми, кто занимает опережающие его строки в рейтинге, что он собственно и делает, и мы все это видим невооруженным глазом, - прокомментировал Песков.

Как пишет РИА Новости, США и большинство стран Европы поддерживают Петра Порошенко, который занял пост президента после госпереворота в 2014 году. Украинский лидер — сторонник евроинтеграции и вступления страны в НАТО. В марте на Украине пройдут президентские выборы.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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#Дмитрий Песков

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