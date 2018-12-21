В России

сегодня, 11:10

Два российских банка лишились лицензии

876
#лицензия #банк
Два российских банка лишились лицензии

Центробанк отозвал разрешения из-за сомнительных операций.

Банк России приказом от 21 декабря 2018 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Донхлеббанка (Ростов-на-Дону) и московского Руссобанка, являющихся участниками системы страхования вкладов, говорится в сообщениях на сайте регулятора. 

Со ссылкой на данные ЦБ РИА Новости дополняет, что Донхлеббанк занимался финансированием строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. Из-за возникших трудностей с некоторыми проектами у кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Капитал банка снизился, из-за чего стало возможно банкротство, появилась угроза интересам его кредиторов и вкладчиков. Руководство московского Руссобанка нарушало законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря Донхлеббанк занимал 298-е место в банковской системе РФ, а Руссобанк - 268-ю позицию, сообщает ТАСС.
876
#лицензия #банк

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Эксперты назвали лучшие салатные майонезы
#майонез #качество
Эксперты назвали лучшие салатные майонезы

14 минут назад

В России
#проституция
В Москве за 650 000 рублей продали невинность 15-летней девочки

32 минуты назад

В России
Пресс-секретарь Путина предупредил об усложнении отношении РФ и Украины
#Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Путина предупредил об усложнении отношении РФ и Украины

48 минут назад

В России
Роскомнадзор начал проверку BBС
#проверка #РКН #RT
Роскомнадзор начал проверку BBС

сегодня, 11:01

В России
Путин прокомментировал ситуацию вокруг задержания рэперов
#Путин #пресс-конференция #задержание рэперов
Путин прокомментировал ситуацию вокруг задержания рэперов

вчера, 14:26

В России
В Санкт-Петербурге врач изнасиловал нескольких пациенток
2
В Санкт-Петербурге врач изнасиловал нескольких пациенток

вчера, 14:22

В России