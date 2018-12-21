В России
сегодня, 11:10
Два российских банка лишились лицензии
Центробанк отозвал разрешения из-за сомнительных операций.
Банк России приказом от 21 декабря 2018 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Донхлеббанка (Ростов-на-Дону) и московского Руссобанка, являющихся участниками системы страхования вкладов, говорится в сообщениях на сайте регулятора.
Со ссылкой на данные ЦБ РИА Новости дополняет, что Донхлеббанк занимался финансированием строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. Из-за возникших трудностей с некоторыми проектами у кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Капитал банка снизился, из-за чего стало возможно банкротство, появилась угроза интересам его кредиторов и вкладчиков. Руководство московского Руссобанка нарушало законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря Донхлеббанк занимал 298-е место в банковской системе РФ, а Руссобанк - 268-ю позицию, сообщает ТАСС.
Со ссылкой на данные ЦБ РИА Новости дополняет, что Донхлеббанк занимался финансированием строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. Из-за возникших трудностей с некоторыми проектами у кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Капитал банка снизился, из-за чего стало возможно банкротство, появилась угроза интересам его кредиторов и вкладчиков. Руководство московского Руссобанка нарушало законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря Донхлеббанк занимал 298-е место в банковской системе РФ, а Руссобанк - 268-ю позицию, сообщает ТАСС.