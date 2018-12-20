Общество
52 минуты назад
Липчане — лидеры по приросту займов
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Аналитики подсчитали выданные кредитные карты.
Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была зафиксирована в Липецкой (+136,0%) и Тульской (+107,9%) областях, Республике Башкортостан (+106,8%), Ставропольском крае (+106,2%) и Саратовской области (+104,8%), сообщает национальное бюро кредитных историй.
В январе-октябре 2018 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (550,7 тысяч), Московской области (431,0 тысяч), Краснодарском крае (329,7 тысяч), Санкт-Петербурге (305,3 тысяч), Свердловской области (279,7 тысяч) и Республике Башкортостан (271,0 тысяч).
По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в январе - октябре 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 8,97 млн единиц, увеличившись на 69,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В январе-октябре 2018 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (550,7 тысяч), Московской области (431,0 тысяч), Краснодарском крае (329,7 тысяч), Санкт-Петербурге (305,3 тысяч), Свердловской области (279,7 тысяч) и Республике Башкортостан (271,0 тысяч).
По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в январе - октябре 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 8,97 млн единиц, увеличившись на 69,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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Артамонову