С пальца 81-летнего дедушки печатку пришлось снимать спасателям

19 декабря на ул. Звездной спасатели управления по делам ГО и ЧС гЛипецка выручали из беды 81-летнего дедушку, ставшего «пленником» кольца-печатки, которое он носил много лет. Несколько дней назад палец стал опухать и самостоятельно справиться с такой западней дедушка не смог. Пришлось обращаться за помощью.



Прибыв по вызову и осмотрев руку, спасатели приняли решение вызвать скорую медицинскую помощь, так как палец очень распух, кольцо врезалось в кожу и любые манипуляции вызывали у пострадавшего сильную боль.



После проведения медиками процедуры обезболивания вся операция по снятию кольца заняла не больше минуты.