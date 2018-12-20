Происшествия

21 минуту назад

С пальца 81-летнего дедушки печатку пришлось снимать спасателям

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С пальца 81-летнего дедушки печатку пришлось снимать спасателям
19 декабря на ул. Звездной спасатели управления по делам ГО и ЧС гЛипецка выручали из беды 81-летнего дедушку, ставшего «пленником» кольца-печатки, которое он носил много лет.  Несколько дней назад палец стал опухать и самостоятельно справиться с такой западней дедушка не смог. Пришлось обращаться за помощью.

Прибыв по вызову и осмотрев руку, спасатели приняли решение вызвать скорую медицинскую помощь, так как палец очень распух, кольцо врезалось в кожу и любые манипуляции вызывали у пострадавшего сильную боль.

После проведения медиками процедуры обезболивания вся операция по снятию кольца заняла не больше минуты.
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Не хрен

11 минут назад
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