Липчане будут выбирать лучший ТОС

Мнение горожан сформировало позицию чиновников.

Управление Советским округом администрации Липецка подвело итоги опроса насчет необходимости организации в городе конкурса на лучший ТОС. Решение таково: «По итогам проделанной работы будет принято решение о проведении конкурса «Лучший ТОС» в 2019 году на территории Советского округа города Липецка».



Опрос насчет нужности конкурса проводился на «Портале неравнодушных». Конкурс «Лучший ТОС» предполагает оценку работы товариществ по целевым показателям и высказывание мнения о ТОСах всех желающих через интернет-голосование. Победителей планируют премировать как денежными средствами, так и установкой в их дворах малых форм, благоустройством территорий. Лучшие практики ТОС при этом возможно размещать в соответствующем разделе на официальном сайте Липецка.