Общество

сегодня, 09:35

Липчане будут выбирать лучший ТОС

318
#ТОС #конкурс #опрос
Липчане будут выбирать лучший ТОС

Мнение горожан сформировало позицию чиновников.

Управление Советским округом администрации Липецка подвело итоги опроса насчет необходимости организации в городе конкурса на лучший ТОС. Решение таково: «По итогам проделанной работы будет принято решение о проведении конкурса «Лучший ТОС» в 2019 году на территории Советского округа города Липецка».

Опрос насчет нужности конкурса проводился на «Портале неравнодушных». Конкурс «Лучший ТОС» предполагает оценку работы товариществ по целевым показателям и высказывание мнения о ТОСах всех желающих через интернет-голосование. Победителей планируют премировать как денежными средствами, так и установкой в их дворах малых форм, благоустройством территорий. Лучшие практики ТОС при этом возможно размещать в соответствующем разделе на официальном сайте Липецка.
318
#ТОС #конкурс #опрос

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