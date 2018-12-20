Общество

сегодня, 09:24

Липецкая область попала в топ-3 по росту стоимости аренды домов

385
#аренда #жилье
Липецкая область попала в топ-3 по росту стоимости аренды домов

Цена на услугу за год выросла на 8,4%.

Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» провели исследование динамики стоимости аренды частных домов в 69 регионах России. В целом по стране цена на услугу стала дешевле, чем в начале года.

Больше всего выросли ставки в Татарстане (+9%), Владимирской (+8,7%) и Липецкой (+8,4%) областях. В нашем регионе примерная стоимость месячной аренды частного дома, исключая элитное жилье, составляет 22 887 рублей.

Среди регионов Центрального Черноземья сложилась неустойчивая картина. Если в Липецкой области аренда домов дорожает, то в Белгородской, наоборот, подешевела на 6,4% до 21 544 рублей. Заметное падение цены и в Воронежской области — сразу на 13,1% до 25 374 рублей. Рекордсменом по падению ставок стала Курская область, где цены снизились на 14,3%.
385
#аренда #жилье

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