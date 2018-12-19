В Липецке открываются елочные базары

В Липецке завтра начнут работать елочные базары. На территории областного центра организовано 74 торговых точки по продаже новогодних деревьев.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, требования к организации мест продажи остались прежними. Предпринимателю необходимо установить ограждение, предоставить потребителю полную информацию о продавце, стоимости товара, иметь мерную линейку, обеспечить покупателя упаковочным материалом, а в завершении работы привести в порядок городскую территорию, на которой располагалась торговая точка.

По данным городского управления потребительского рынка, стоимость метра сосны составит около 350 рублей, ели – от 700 рублей. Елочные базары проработают до 31 декабря.