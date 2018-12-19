Происшествия

26 минут назад

Двое липчан пытались обмануть страховую компанию на 700 000 рублей

3 444
#мошенничество
Двое липчан пытались обмануть страховую компанию на 700 000 рублей

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении страховых выплат. По версии следствия подозреваемые имитировали дорожно-транспортные происшествия.

Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, двое подозреваемых купили дешево автомобиль престижной марки с имеющимися дефектами. На машину они оформили полис по программе ОСАГО. Затем подельники инсценировали аварию заплатив второму участнику подставного ДТП. В дальнейшем подозреваемые проводили необходимые регистрационные действия и предоставляли страховщикам документы на получение компенсации. И под предлогом наступления страхового случая пытались похитить более 700 тысяч, принадлежащих одной из страховых компаний Липецка. Незаконная деятельность была пресечена полицейскими при поддержке УФСВНГ России по Липецкой области.

В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить причастность задержанных лиц к совершению аналогичных противоправных деяний.


3 444
#мошенничество

Комментарии (3)

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С

1 минуту назад
Знаю ещё одного подставщика на Тойоте марк2 с правым рулем, бьёт на кольцах. За две недели десять аварий , страховые и гибдд всё видят, всё понимают, но всё продолжается
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Guest

3 минуты назад
А когда страховые компании обманывают граждан никаких уголовных дел не возбуждают.
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кот

9 минут назад
армяне опять?
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