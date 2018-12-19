Двое липчан пытались обмануть страховую компанию на 700 000 рублей

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении страховых выплат. По версии следствия подозреваемые имитировали дорожно-транспортные происшествия.

Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, двое подозреваемых купили дешево автомобиль престижной марки с имеющимися дефектами. На машину они оформили полис по программе ОСАГО. Затем подельники инсценировали аварию заплатив второму участнику подставного ДТП. В дальнейшем подозреваемые проводили необходимые регистрационные действия и предоставляли страховщикам документы на получение компенсации. И под предлогом наступления страхового случая пытались похитить более 700 тысяч, принадлежащих одной из страховых компаний Липецка. Незаконная деятельность была пресечена полицейскими при поддержке УФСВНГ России по Липецкой области.

В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить причастность задержанных лиц к совершению аналогичных противоправных деяний.