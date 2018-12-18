В Грязях создали снежную сказку

Фигуры из снега появились в частном секторе.

В Грязях к Новому году создали настоящую снежную сказку. Фигуры белых медведей и Деда Мороза из снега усилиями местного жителя появились напротив дома 105 на улице 9 мая. В райцентре они уже стали местной достопримечательностью - прохожие охотно с ними фотографируются.



Автор скульптур - 69-летний пенсионер Владимир Ломов радует грязинцев снежными скульптурами каждый год. И в этом году помимо медведей и Деда Мороза собирается слепить ещё что-нибудь интересное.





