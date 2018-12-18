Чиновницу администрации Добринского района так и не восстановили на работе

Сегодня Любовь Жданова пыталась попасть на прием к врио Игорю Артамонову и его заместителю Александру Никонову. Но не попала.

Как сообщал GOROD48, 25 октября к члену регионального штаба ОНФ Андрею Григорьеву обратилась начальник отдела земельных отношений администрации Добринского района Любовь Жданова с просьбой о помощи – разобраться с ее странным увольнением. Побеседовали с Любовью Игоревной и корреспонденты GOROD48.

- Я работаю в должности начальника отдела земельных отношений администрации Добринского муниципального района Липецкой области, - говорит Любовь Жданова. - Когда я находилась в отпуске, мне позвонил управляющий делами администрации и сказал, что нужно срочно приехать на работу. У себя в кабинете он стал заставлять меня писать заявление об увольнении с «открытой датой». Управделами сказал, что это решение руководства и мне лучше не противиться этому решению, что многие писали такие заявления, и продолжают работать. Находясь в подавленном состоянии, я написала заявление об увольнении по собственному желанию, не указывая в заявлении ни дату написания заявления, ни дату увольнения.

В заявлении было написано: "Прошу уволить меня по собственному желанию с (пробел) подпись и расшифровка". 15 октября я вышла на работу. С 15 по 17 октября все шло благополучно, я успокоилась. Но 18 октября мне позвонил управляющий делами и сообщил, чтобы я в течении дня передала дела, что мое заявление об увольнении подписано. Я спросила, как же подписано, если даты подписания и дату увольнения на заявлении я не ставила и потребовала копию моего заявления. Управляющий делами отказал мне, но продемонстрировал оригинал моего заявления. Я увидела, что чьим то корявым почерком, заметно отличающимся от моего, в заявлении проставлена проставлена дата - 18.10.2018. Так как дату своего увольнения в заявлении я не ставила, и увольняться по собственному желанию не собиралась, так как, беременна, имею на иждивении несовершеннолетнюю дочь, оплачиваю два кредита, в этот же день я направила в приемную главы заявление с просьбой не расторгать мой трудовой договор. Это я имею право сделать по закону – в день написания заявления об увольнении отозвать его, если передумала.

Заявление принял управляющий делами, поставил визу и дату принятия заявления -18.10.2018. Также копию этого заявления я направила на адрес электронной почты администрации. После чего мне пригрозили, что если я не уйду по собственному желанию, то мне все равно не дадут работать ни в администрации, ни в Добринском районе. От коллег я узнала, что руководство во всеуслышание сообщило, что я больше не работаю. При этом никаких документов на руки я не получала, но слышала от коллег, что распоряжение о моем увольнении готовилось. 19 октября я продолжала работать в обычном режиме меня никто не выгонял, документов об увольнении не предъявлял.

22 октября я пришла на работу и обнаружила, что замок в двери кабинета поменяли и доступа к рабочему месту я не имею, потом пришел юрист и сказал, чтобы я передала в срочном порядке материальные ценности, иначе они заберут их с сотрудниками полиции. Я сказала, что отозвала свое заявление и что беременна, справка прилагается, но он ответил, что заявление об отзыве находится на рассмотрении, хотя рассмотреть его руководство было должно в день его поступления 18 октября.

23 октября я снова пришла к кабинету, где находится мое рабочее место, но дверь была по-прежнему закрыта, ключ мне не предоставили. И снова доступ к рабочему месту отсутствует. Целых два дня я провела в коридоре здания администрации без возможности присесть, принять лекарства, которые прописали в женской консультации, без обеда и опять в стрессовом состоянии.

Ближе к концу рабочего дня мне позвонила на мобильный телефон кадровик и сказала, что я могу забрать трудовую книжку. Я пришла в отдел кадров, где в первую очередь мне дали журнал, чтобы я поставила подпись в получении трудовой книжки, где уже стояла дата выдачи 18.10.2018. Парадокс! Мне-то выдают ее только 23.10.2018. Когда я открыла трудовую книжку, то в ней была запись «Уволена по собственному желанию», после нее «Запись считать недействительной» и третья запись от 18.10.2018 «Уволена по соглашению сторон». Я спросила, в связи, с чем изменили причину увольнения. Последовал невнятный ответ, что якобы ошиблись. Я потребовала ознакомить меня с распоряжением об увольнении, но мне его так и не предоставили, как не предоставили и копию моего заявления. Забирать трудовую без ознакомления я не стала. Сегодня 24.10.18 я пришла на работу и меня все-таки ознакомили с распоряжением (должны были 18.10.18 ознакомить, а в распоряжении основание для увольнения - дополнительное соглашение о расторжении договора. Но я ничего не подписывала. Я потребовала предъявить мне это соглашение, мне немотивированно отказали, о чем свидетельствует аудио запись.

- Любовь Игоревна уволена законно. Наши юристы обоснуют это в суде, куда она, насколько нам известно, уже обратилась, - так прокомментировал 2 месяца назад ситуацию управделами администрации Добринского района Валентином Бахтиным

Месяц назад прокуратура потребовала восстановить на работе Любовь Жданову.

"По результатам проверки прокурор внес представление в адрес главы администрации муниципального района с требованием восстановить заявительницу в прежней должности, выплатив ей заработок за время вынужденного прогула с 19.10.2018 до момента восстановления на работе, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц кадровой службы и бухгалтерии. Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль", сообщили в прокуратуре.

Сегодня Любовь Жданова связалась с GOROD48 и сообщила, что в итоге на работе ее не восстановили.

- На сегодняшний день представление прокуратуры не исполнено, - сообщила Любовь Жданова. – Администрация района со мной не связывалась, а суд направил нас в службу медиации, для примирения. Сегодня медиатор Линькова сообщила, что связывалась с моим работодателем, но, по ее словам, администрация отказалась от примирения и восстановить меня на работе. Но, свою позицию они ничем не аргументируют.

Любовь Жданова решила свои права отстаивать в суде.

- 10 декабря у нас уже было собеседование в суде, на 19 декабря назначено предварительное судебное заседание, - продолжает Любовь Жданова. – Мои требования прежние – восстановление на работе, выплата мне среднего заработка за время вынужденного прогула. Кроме того, мне предстоит декретный отпуск, должны быть соответствующие выплаты. На сегодняшний момент я нахожусь в трудной жизненной и финансовой ситуации. У меня есть кредитные обязательства, сумма не маленькая. Также у меня на иждивении несовершеннолетняя дочь. Работодатель поставил меня в очень сложные финансовые рамки. К тому же я жду ребенка, соответственно, для этого многое требуется, для поддержания здоровья. Источника финансирования, кроме небольшой зарплаты мужа у меня нет. Я пробовала продать нашу машину, но ее не покупают.

Сегодня Любовь Жданова пыталась записаться на прием к врио губернатора Игорю Артамонову.

- Но врио не принимает. Я написала заявление на имя его заместителя Александра Никонова, с тем, чтобы он помог мне повлияв на работодателя, ведь есть предписание прокуратуры, в котором черным по белому написано, что администрация нарушила Трудовой кодекс уволив беременную женщину. Трудовая инспекция подтвердила все это в своем письме. Мне написали, что действительно, при проведенной проверке Трудовая инспекция выявила нарушение трудового законодательства. То есть, два органа это подтвердили. Также я была сегодня была в областной прокуратуре, там мне снова посоветовали обратиться в прокуратуру Добринского района, чтобы там возбудили административное производство по поводу нарушения процедуры увольнения и готовится к суду, который, надеюсь, все расставить на свои места.