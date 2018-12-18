В Липецкой области выросло производство лекарств

Промышленное производство в Липецкой области за 11 месяцев выросло в целом на 2,5%, тогда как по России — на 2,9%.

Добыча полезных ископаемых выросла на 1,3%, обрабатывающие производства — на 2,6%, обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 3,6%, водоснабжение, водоотведение и утилизация — на 1,7%.

В сфере обрабатывающих производств самый заметный рост был в производстве лекарственных средств и медицинских материалов (в 2,2 раза). На 21,2% выросло производство пищевых продуктов, на 34,2% — прочих транспортных средств и оборудования, на 26,2% - обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели). В то же время заметно упало производство кожи и изделий из кожи, оно составило всего 34,9% от прошлогоднего. На четверть снизилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 14,7% - производство одежды. Менее одного процента прибавило за год производство резиновых и пластмассовых изделий (+0,7%) и производство электрооборудования (+0,3%), сообщает Липецкстат.