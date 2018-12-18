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Додон назвал незаконными попытки правительства Молдавии сблизиться с НАТО

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Додон назвал незаконными попытки правительства Молдавии сблизиться с НАТО

Попытки действующего правительства Молдавии сблизиться с НАТО являются незаконными, так как противоречат конституции. Об этом заявил «Известиям» президент республики Игорь Додон. 

Молдавский премьер Павел Филипп на октябрьской встрече с представителями альянса заявил, что «нейтралитет — это не наш выбор», а Кишинев заинтересован в тесном сотрудничестве с военно-политическим блоком и проведении совместных маневров.

 Также в конце ноября Молдавия и Румыния (страна — участница НАТО) подписали меморандум, подразумевающий создание военной учебной базы для формирования совместного подразделения. 

«Зайти военным образом в Молдову НАТО не может, потому что это противоречит конституции. Но разные попытки со стороны нынешнего правительства как-то углубить сотрудничество с НАТО, конечно, были. Я выступаю категорически против всех этих инициатив. Мы должны укреплять свой статус нейтралитета», — заявил Додон. 

Он подчеркнул, что по этой причине соглашение с Румынией и другие договоренности о сотрудничестве в военной области подлежат аннулированию после парламентских выборов.

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