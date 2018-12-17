В России

сегодня, 12:56

Cirque du Soleil парировал претензии Запашного

156
#Запашный #цирк
Cirque du Soleil парировал претензии Запашного

Дрессировщик видит в цирке угрозу.

Представители Cirque du Soleil заявили, что глава Большого московского цирка Эдгард Запашный, пожаловавшийся президенту России Владимиру Путину на открытие в стране площадки для зарубежного цирка, не проверил факты, сообщает «Лента».

Cirque du Soleil, основанный в 1984 году Ги Лалиберте и Даниэлем Готье, базируется в Монреале (Канада). Компания насчитывает более 4 тысяч человек, работающих в разных труппах, что позволяет давать представления в нескольких точках мира одновременно. Первые гастроли цирка в России состоялись в 2009 году, московской публике показали шоу "Варекай", которое вернулось в Россию в этом году - в новом формате, почти полностью обновленным. Также в Россию привозили шоу "Кортео", "Салтимбанко", "Куза", "Дралион", "Майкл Джексон", "Алегрия", "Заркана". В спектаклях канадского Cirque du Soleil никогда не задействовались животные, указывает ТАСС. С 2019 года основной площадкой для больших шоу этого цирка должен стать концертный зал «Амфион» рядом со Сколковом. Застройщик проекта – входящая в группу «Сафмар» Гуцериевых корпорация А.Н.Д.

- Мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью. В течение последнего месяца он неустанно клевещет в адрес группы «Сафмар» и ее руководителя Михаила Гуцериева, безапелляционно фальсифицируя деятельность группы, в частности обвиняя нас в инвестициях в зарубежное искусство в ущерб отечественной культуре», –цитируют заявление «Сафмар» «Ведомости».

В конце предыдущей недели Запашный сказал Путину, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».

Заявления канадского цирка Cirque du Soleil о том, что строящаяся в Москве стационарная площадка будет носить многофункциональный характер, не означает, что цирк не будет ее основным пользователем, заявил в понедельник ТАСС генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

156
#Запашный #цирк

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Обрушение на заводе в Подмосковье: есть погибшие
#ЧП #обрушение #завод
Обрушение на заводе в Подмосковье: есть погибшие

52 минуты назад

В России
Лавров не допускает войны с Украиной
#Сергей Лавров #Украина #минские соглашения
Лавров не допускает войны с Украиной

сегодня, 13:28

В России
СМИ: Аршавин изменил жене с двумя девушками
#Аршавин #измена
СМИ: Аршавин изменил жене с двумя девушками

сегодня, 13:14

В России
Минздрав выпустил памятку с перечнем бесплатной помощи
#медицина #памятка #помощь
Минздрав выпустил памятку с перечнем бесплатной помощи

сегодня, 13:06

В России
ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы
ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы

сегодня, 08:33

В России
Эксперты отметили рост интереса россиян к политике в 2018 году
Эксперты отметили рост интереса россиян к политике в 2018 году

сегодня, 08:31

В России