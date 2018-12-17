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Cirque du Soleil парировал претензии Запашного
Дрессировщик видит в цирке угрозу.
Представители Cirque du Soleil заявили, что глава Большого московского цирка Эдгард Запашный, пожаловавшийся президенту России Владимиру Путину на открытие в стране площадки для зарубежного цирка, не проверил факты, сообщает «Лента».
Cirque du Soleil, основанный в 1984 году Ги Лалиберте и Даниэлем Готье, базируется в Монреале (Канада). Компания насчитывает более 4 тысяч человек, работающих в разных труппах, что позволяет давать представления в нескольких точках мира одновременно. Первые гастроли цирка в России состоялись в 2009 году, московской публике показали шоу "Варекай", которое вернулось в Россию в этом году - в новом формате, почти полностью обновленным. Также в Россию привозили шоу "Кортео", "Салтимбанко", "Куза", "Дралион", "Майкл Джексон", "Алегрия", "Заркана". В спектаклях канадского Cirque du Soleil никогда не задействовались животные, указывает ТАСС. С 2019 года основной площадкой для больших шоу этого цирка должен стать концертный зал «Амфион» рядом со Сколковом. Застройщик проекта – входящая в группу «Сафмар» Гуцериевых корпорация А.Н.Д.
В конце предыдущей недели Запашный сказал Путину, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Cirque du Soleil, основанный в 1984 году Ги Лалиберте и Даниэлем Готье, базируется в Монреале (Канада). Компания насчитывает более 4 тысяч человек, работающих в разных труппах, что позволяет давать представления в нескольких точках мира одновременно. Первые гастроли цирка в России состоялись в 2009 году, московской публике показали шоу "Варекай", которое вернулось в Россию в этом году - в новом формате, почти полностью обновленным. Также в Россию привозили шоу "Кортео", "Салтимбанко", "Куза", "Дралион", "Майкл Джексон", "Алегрия", "Заркана". В спектаклях канадского Cirque du Soleil никогда не задействовались животные, указывает ТАСС. С 2019 года основной площадкой для больших шоу этого цирка должен стать концертный зал «Амфион» рядом со Сколковом. Застройщик проекта – входящая в группу «Сафмар» Гуцериевых корпорация А.Н.Д.
- Мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью. В течение последнего месяца он неустанно клевещет в адрес группы «Сафмар» и ее руководителя Михаила Гуцериева, безапелляционно фальсифицируя деятельность группы, в частности обвиняя нас в инвестициях в зарубежное искусство в ущерб отечественной культуре», –цитируют заявление «Сафмар» «Ведомости».
Заявления канадского цирка Cirque du Soleil о том, что строящаяся в Москве стационарная площадка будет носить многофункциональный характер, не означает, что цирк не будет ее основным пользователем, заявил в понедельник ТАСС генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
Фото: http://itd3.mycdn.me