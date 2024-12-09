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Общество
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9 минут назад
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По улице 3 Сентября течёт вода
Устранить порыв энергетики обещают до 20 декабря.
— Течёт давно. А с наступлением холодов к брызгам и грязи добавился ещё и лёд, — посетовал липчанин.
В «РВК-Липецк» сообщили, что знают об утечке и собираются ее устранить до 20 декабря.
«С учетом нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить порыв планируется до 20 декабря. Сейчас предприятие выполняет работы по минимизации района, попадающего под ограничение водоснабжения при проведении ремонта», — рассказали в пресс-службе «РВК-Липецк».
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