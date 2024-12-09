По улице 3 Сентября течёт вода

Устранить порыв энергетики обещают до 20 декабря.

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В редакцию GOROD48 сегодня обратился Владимир Кочегаров, который пожаловался на текущую по улице 3 Сентября реку из холодной воды.— Течёт давно. А с наступлением холодов к брызгам и грязи добавился ещё и лёд, — посетовал липчанин.В «РВК-Липецк» сообщили, что знают об утечке и собираются ее устранить до 20 декабря.«С учетом нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить порыв планируется до 20 декабря. Сейчас предприятие выполняет работы по минимизации района, попадающего под ограничение водоснабжения при проведении ремонта», — рассказали в пресс-службе «РВК-Липецк».