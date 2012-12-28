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На Соколе сгорел гараж
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На девяти улицах Липецка не будет света
Общество
В Липецкой области станет немного теплее
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Читать все
Общество
653
сегодня, 16:43
1

На девяти улицах Липецка не будет света

Холодную воду отключат 9 декабря лишь в одном доме.

9 декабря из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды с 10:00 и до окончания работ останется дом № 3 по улице Кривенкова, предупредили в «РВК-Липецк». Воду подвезут по заявкам, после окончания работ возможно повышение мутности воды.

9 декабря плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета – не более трех часов для отдельного домовладения – будут наблюдаться в домах № 1в по улице Звездной, № 39 по улице Космонавтов.

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома № 3а по улице Папина, №№ 5, 11, 12, 12а в Студенческом городке, №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по улице Архангельской, №№ 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Астраханской, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, а также улицу Усманскую.

С 09:00 до 11:00 из-за ремонтных работ на сетях без света останутся дома №№ 20, 20ф, 21 по улице Новой в Косыревке.
Отключение воды
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Комментарии (1)

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Молодцы
29 минут назад
Работайте братцы пока зимы нет.Отдыхать будете летом,жара,потеть будете.
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